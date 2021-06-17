Юные футболисты Бурятии вышли в финал первенства России

На зональном первенстве команда заняла второе место



С 10 по 16 июня в Чите прошло зональное первенство Сибирского и Дальневосточного федеральных округов среди команд юношей 2008 г.р. Игры прошли по круговой системе среди пяти команд из Иркутска, Бурятии, Ангарска и Читы.



Сборная Бурятии заняла второе место, одержав победы в трёх играх. Команда уступила лишь в первом матче команде «Байкал» из Иркутска со счётом 3:1. В игре с командой «Ангарский Сибиряк» матч завершился со счётом 1:0. Команду «Чита 2008» спортсмены Бурятии переиграли со счётом 3:1. Вторая команда «Чита» также не смоглa завязать борьбу со сборной Бурятии и уступила со счётом 4:0.



Теперь футболисты Бурятии вышли в финал первенства России.



Тренер команды Владимир Снегирев, сообщили в минспорта Бурятии.



