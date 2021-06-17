Рейтинг возглавила река Волга
Сервис бронирования жилья для отдыха TVIL.RU опросил пользователей социальных сетей и определил, на каких водоёмах страны водится больше всего рыбы.
30% опрошенных туристов регулярно выезжают на рыбалку на побережье реки Волги. Самые «клёвые» места можно найти в Тверской, Самарской, Саратовской, Астраханской, Волгоградской областях и Республике Татарстан.
На втором месте - Ладожское и Онежское озёра в Карелии и Ленинградской области – 14%. «Бронзу» в рейтинге самых лучших направлений для рыбалки получила морская рыбалка в Крыму и Краснодарском крае. Байкал оказался в рейтинге на пятом месте.
13% туристов летний отпуск проводят за рыбалкой в открытом море.
Десять самых лучших направлений для рыбалки:
1. Река Волга (Тверская область, Самара, Саратов, Татарстан, Астраханская и Волгоградская области), 30%
2. Ладожское и Онежское озёра (Карелия, Ленинградская область), 14%
3. Чёрное и Азовское моря (Крым, Краснодарский край), 13%
4. Река Лена (Бурятия, Забайкальский и Хабаровский края, Амурская область, Красноярский край, Якутия), 11%
5. Озеро Байкал (Иркутская область), 8%
6. Река Ангара (Иркутская область), 6%
7. Озеро Селигер (Тверская область), 6%
8. Рыбинское водохранилище (Ярославская область), 5%
9. Река Дон (Воронеж и Ростов-на-Дону), 5%
10. Истринское водохранилище (Московская область), 2%
Байкал вошёл в топ-10 водоёмов для рыбалки
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