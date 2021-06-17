Пожарные Бурятии соревновались с дальневосточными командами





По информации пресс-службы ГУ МЧС по Бурятии



В Хабаровске завершились межрегиональные соревнования на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» на Дальнем Востоке. За победу боролись 11 команд от пожарно-спасательных подразделений МЧС со всех регионов Дальневосточного федерального округа, в том числе Бурятии.Для газодымозащитников было подготовлено несколько этапов испытаний. На первом - проверка теоретических знаний. Здесь лучшие результаты показали команды из Бурятии и Магаданской области.Следующий этап – теплодымокамера, где пожарным предстояло в непригодной для дыхания среде и почти при нулевой видимости отыскать и эвакуировать пострадавших. Для усложнения задачи в «комнатах» были разложены два «маяка спасателя», которые также требовалось найти. Это специальные устройства, которые позволяют обнаружить человека, если он перестал двигаться, потерял сознание или оказался в заблокированном пространстве.- Прохождение этапа в теплодымокамере в условиях, максимально приближенных к реальным, было непростым. Искать и спасать «пострадавших» приходилось буквально наощупь и преодолевая множество различных преград. Но, несмотря на все трудности, наша команда успешно прошла испытания и справилась с поставленными задачами, - рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №2 Улан-Удэ Алексей Павлов.После выполнения первых заданий участники приступили к тушению условного пожара. Здесь требовалось проложить рукавную линию от автоцистерны, подняться по приставной лестнице в окно третьего этажа. С высоты из пожарного ствола нужно было попасть водой по мишени. Стоит отметить, что всю полосу препятствий участники преодолевали в боевой одежде и в дыхательных аппаратах. Поэтому подъём на учебную башню и стрельба по мишени были в полной экипировке.Подводя итоги, судейская бригада учитывала все нюансы. Важно было во время соревнований не только быстро пройти дистанцию, но и не допустить ошибок, соблюдать технику безопасности. Команде Главного управления МЧС России по Бурятии не хватило лишь трёх минут, чтобы ворваться в тройку лидеров. Лучший результат у команды Главного управления МЧС России по Приморскому краю. Победителю предстоит важная задача – защищать честь округа на всероссийском этапе.