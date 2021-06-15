Занятия прошли на танкодроме полигона
На полигоне «Бурдуны» с военнослужащими мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятии, проведён ряд занятий по вождению боевых машин пехоты БМП-2.
Занятия прошли на танкодроме полигона, который оборудован специальными препятствиями, среди которых противотанковые рвы, ежи и надолбы, эскарпы и контрэскарпы, подъёмы и спуски, косогоры, окопы, воронки, железнодорожные платформы и колейные мосты.
Практическому вождению боевых машин предшествовали занятия по закреплению теоретических основ вождения боевых машин в различных метеоусловиях, в том числе с использованием современной тренажёрной базы, предназначенной для подготовки механиков-водителей.
Так, механики-водители сдали зачёты по правилам вождения техники и прошли инструктаж по соблюдению требований безопасности.
В ходе практического вождения военнослужащие отработали приёмы маневрирования на скоростной трассе, выполнили повороты и развороты различной сложности, преодолели овраги, искусственные и естественные препятствия, сообщили в пресс-службе ВВО.
В Бурятии мотострелки совершенствуют навыки вождения боевых машин
Общество, Фото:
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