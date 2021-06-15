Танкисты отработают преодоление водных преград в Бурятии

Занятия пройдут и в Забайкальском крае
На одном из полигонов в Забайкальском крае с военнослужащими танковых подразделений Восточного военного округа в течение недели состоятся комплексные занятия по преодолению водных преград.
Экипажи танков Т-72Б3 отработают преодоление водоёма глубиной около 5 метров и шириной свыше 100 м. Помимо этого, танкисты выполнят нормативы по установке на бронетехнику необходимого оборудования для подводного вождения. Также в ходе занятия будет проведена тренировка по спасению экипажа и эвакуации танка, условно застрявшего на дне водоёма.
Перед практическими тренировками по подводному вождению экипажи танков освоят теоретическую часть курса, применение изолирующих противогазов, а также пройдут легководолазную подготовку. Особое внимание командирами подразделений будет уделено проведению занятий по требованиям безопасности.
Выполнение упражнений позволит закрепить профессиональные навыки экипажей боевых машин в выполнении одного из сложнейших элементов боевой подготовки танкистов.
В танковом соединении ВВО, дислоцированном в Бурятии, также начались практические занятия по легководолазной подготовке на специализированных водоёмах полигона Сосновый Бор. Легководолазная подготовка проводится как подготовительный этап комплексных занятий по подводному вождению танков.
На первых занятиях танкисты изучат требования безопасности, порядок погружения под воду с использованием специального легководолазного комплекта, действия при различных ситуациях под водой, порядок и способы подводной эвакуации из боевых машин.
Под водой экипажи танков выполнят продувку изолирующего противогаза ИП-5, запуск и работу с дополнительным патроном регенерации кислорода, а также ряд совместных действий в составе штатных расчётов. На практических занятиях, которые пройдут в течение недели, танкисты будут отрабатывать погружение на глубину до 5 метров. К ним допускаются только те экипажи, которые ранее успешно сдали нормативы по плаванию и подготовке изолирующих противогазов, а также прошли психологическое тестирование.
Курс по подводному вождению на танках Т-72Б3 на полигонах ВВО летом этого года пройдут более 500 танкистов, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Танкисты отработают преодоление водных преград в Бурятии
Общество, Фото:
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