В Иркутской области 7 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию

Общество, Фото: из архива

Продолжительность экзамена - 3 часа 55 минут



Предмет выпускники сдавали в 87 пунктах проведения экзаменов во всех 42 муниципальных образованиях Иркутской области.



– В сельских районах Приангарья организаторы единого государственного экзамена тщательно продумывают логистику своевременной и безопасной доставки участников к месту проведения экзамена. На пунктах проведения экзамена соблюдаются все меры противоэпидемической безопасности, – рассказал министр образования области Максим Парфенов.



По словам главы регионального ведомства, обществознание занимает второе место в списке самых популярных предметов по выбору после профильной математики. Продолжительность экзамена - 3 часа 55 минут.



Минимальное количество баллов ЕГЭ по 100-балльной системе оценивания, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования по обществознанию – 42 балла.



Результаты экзаменов можно будет узнать в соответствии с графиком, утверждённым Рособрнадзором, на официальном информационном портале ЕГЭ, сообщает пресс-служба правительства региона.









