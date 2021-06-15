Продолжительность экзамена - 3 часа 55 минут
Предмет выпускники сдавали в 87 пунктах проведения экзаменов во всех 42 муниципальных образованиях Иркутской области.
– В сельских районах Приангарья организаторы единого государственного экзамена тщательно продумывают логистику своевременной и безопасной доставки участников к месту проведения экзамена. На пунктах проведения экзамена соблюдаются все меры противоэпидемической безопасности, – рассказал министр образования области Максим Парфенов.
По словам главы регионального ведомства, обществознание занимает второе место в списке самых популярных предметов по выбору после профильной математики. Продолжительность экзамена - 3 часа 55 минут.
Минимальное количество баллов ЕГЭ по 100-балльной системе оценивания, подтверждающее освоение образовательной программы среднего общего образования по обществознанию – 42 балла.
Результаты экзаменов можно будет узнать в соответствии с графиком, утверждённым Рособрнадзором, на официальном информационном портале ЕГЭ, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Иркутской области 7 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по обществознанию
Общество, Фото:
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