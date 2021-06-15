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Иркутянка, купившая дефектный частный дом, отсудила 380 тысяч

Иркутянка, купившая дефектный частный дом, отсудила 380 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Дом оказался с такими дефектами, что продувался насквозь

Иркутянка, с которой не был честен продавец частного дома, подала иск о взыскании расходов на устранение недостатков жилого дома.

Женщина приобрела недвижимость в ипотеку, заключив в ноябре 2018 года договор купли-продажи жилого дома и земельного участка в селе Оёк. Из технического плана следовало, что общая площадь дома составляет 54 кв.м., стены из бруса, а холодный пристрой дощатый, площадью застройки 5 кв.м.

Перед покупкой дом был осмотрен, однако после въезда выяснилось, что западная стена, половина южной и половина северной стены дома холодные, от стен дует, конвекторы, стоящие в комнатах, не справляются. Когда летом женщина вскрыла стены, то установила, что они состоят из доски, проложенной пенопластом.

В октябре 2019 года она обратилась к специалисту, который установил ряд дефектов и недостатков строительства жилого дома, в том числе отсутствие в конструкции каркасных стен пароизоляционного слоя.

Таким образом, по мнению истца, прежний хозяин дома ввёл в заблуждение её как покупателя и продал дом с серьёзными недостатками.

Суд первой инстанции по делу назначил экспертизу, из заключения которой следует, что жилой дом не соответствует техническим условиям, указанным в договоре купли-продажи в части конструктивного решения стен. Стоимость устранения выявленных недостатков составляет более 300 тысяч рублей.

Решением Иркутского районного суда исковые требования женщины были удовлетворены. В её пользу постановлено взыскать с продавца расходы на устранение недостатков жилого дома, а также судебные расходы, всего на общую сумму более 380 тысяч рублей.

Ответчик обратился в вышестоящий суд с апелляционной жалобой. Однако решение оставлено без изменения, сообщили в Иркутском областном суде.

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