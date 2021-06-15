В Бурятии назвали долю ругающихся за рулём водителей

Большинство автолюбителей ругаются на других водителей



Автомобильный сайт Дром провёл опрос среди российских водителей и выяснил, что 87% автолюбителей Бурятии ругаются за рулём. Только 13% опрошенных отметили, что всегда сохраняют спокойствие на дороге.



Большинство автолюбителей республики — 67% — ругаются на других водителей. В числе основных раздражающих факторов автолюбители отметили поведение на дороге водителей автобусов. Этот вариант выбрала треть опрошенных.



Довольно часто — в 40% случаев — водители Бурятии ругаются на пешеходов. 16% опрошенных отметили, что посылает лучи проклятья дорожным службам. Недовольны поведением водителей такси — 14%. На мотоциклистов ругаются 14% водителей, а 8% — на велосипедистов. Злятся на водителей грузовиков 9% опрошенных. Довольно редко автолюбители ругаются на сотрудников ГИБДД — в 12% случаях.



В среднем по стране 89% ругаются за рулём, 11% сохраняют спокойствие. Пермский край, Ленинградская и Воронежская области вошли в топ-3 регионов, где водители чаще всего злятся за рулём. Самые спокойные автолюбители проживают в Татарстане, Хакасии и Алтайском крае.

