Один из медведей любит ссыпать камни в сторону железнодорожного полотна
Туристов, планирующих пешее путешествие по Кругобайкальской железной дороге (КБЖД), предупреждают о наличии медведей.
- Медведи есть! Но ни один из маршрутов не закрыт: звери выходят на места, где их можно увидеть, преимущественно ночью. Например, в Байкальском лесничестве на установленных фотоловушках косолапые «фотографируются» практически ежесуточно. Из этого порядка есть два исключения: на 88 километре КБЖД молодой медведь любит проводить время на осыпи, занимается «раскопками»: ссыпает камни в сторону полотна даже днём. А на Половинном мысу (110 км КБЖД) взрослый крупный самец был неоднократно замечен сотрудниками лесничества за «патрулированием» вдоль кромки воды. Тем не менее, человеческого присутствия избегают оба, - рассказали сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Специалисты не советуют ночевать в палатках на КБЖД.
Проходить маршрут необходимо в светлое время суток. С собой нужно иметь фальшфейер и обозначать своё присутствие (например, разговором), чтобы не застать медведя врасплох. Важно не оставлять на тропах мусор и остатки еды, чтобы не приваживать медведей к местам туристического трафика.
- В 99% случаев вы даже не заметите, что зверь рядом. Он поспешит уйти. «Дерзких» особей в этом году замечено не было. При неожиданной встрече специалисты советуют не смотреть медведю в глаза, не поворачиваться спиной, медленно отходить (но не оступаться!), если с собой есть плащ, палантин и т.п. - раскрыть его, чтобы казаться визуально больше и крупнее. Если косолапый вас видит и тем не менее идёт в вашу сторону - бросьте ему рюкзак, туристический коврик, - он потратит время на знакомство с этой вещью и даст вам фору. Увидели медвежонка - уходите немедленно! Рядом может быть мать, которая не оценит вашего умиления. С ней запугивания и подкуп не сработают, - поделились в «Заповедном Прибайкалье».
На Кругобайкальской железной дороге гуляют медведи, но не дерзкие
Общество, Фото:
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