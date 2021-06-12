На ремонт выделили более 15 млн
В Улан-Удэ идёт ремонт на одном из наиболее востребованных и загруженных участков дорог города - по улицам Шумяцкого и Кольцова. Здесь обновляют участок протяжённостью 870 метров от остановки «Акбэс» до улицы Пищевая.
Подрядная организация «СК Олимп» уложила «пористый» слой асфальтобетона и сейчас укладывает второй, верхний слой. Бордюрные камни уже смонтированы. В ближайшее время дорожники нанесут разметку и установят предупреждающие знаки.
Во время укладки асфальта временно перекрывается одна полоса движения.
- По дороге проходит интенсивный поток общественного транспорта. Участок был в неудовлетворительном состоянии - имелось большое количество трещин асфальтобетонного покрытия, ям и выбоин, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
На ремонт этой дороги выделено около 15,7 млн рублей.
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу по улицам Шумяцкого и Кольцова
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