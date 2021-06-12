В Улан-Удэ ремонтируют дорогу по улицам Шумяцкого и Кольцова

На ремонт выделили более 15 млн



В Улан-Удэ идёт ремонт на одном из наиболее востребованных и загруженных участков дорог города - по улицам Шумяцкого и Кольцова. Здесь обновляют участок протяжённостью 870 метров от остановки «Акбэс» до улицы Пищевая.



Подрядная организация «СК Олимп» уложила «пористый» слой асфальтобетона и сейчас укладывает второй, верхний слой. Бордюрные камни уже смонтированы. В ближайшее время дорожники нанесут разметку и установят предупреждающие знаки.



Во время укладки асфальта временно перекрывается одна полоса движения.



- По дороге проходит интенсивный поток общественного транспорта. Участок был в неудовлетворительном состоянии - имелось большое количество трещин асфальтобетонного покрытия, ям и выбоин, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



На ремонт этой дороги выделено около 15,7 млн рублей.



