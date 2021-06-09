В Бурятии «поплыли» дороги













Дороги в воде в Баргузинском районе



Размыло дорогу и в Баргузинском районе. От села Баянгол в сторону села Хилгана проезда нет.



- Дорога стоит в воде. От Борогола до Соёла - 200 метров дорога в воде. Причина - из берегов вышла река Улан-Бурга. В результате обильного выпадения осадков подтоплена автодорога местного значения. Мы следим за ситуацией, - отмечается в группе «Баргузин-инфо.24/7».



Подтопило дорогу и на другом участке - со стороны Буксыкена до Хилганы. Машины пока могут проезжать.













Также



Позднее стало известно, что уровень воды в реке Бичура падает.



- Восстановлено пешеходное движение по улице Маскова. Приступили к ремонту моста. Восстановлена кромка берега реки Бичура в районе ДЮСШ - отсыпано 20 КАМАЗов. Отсыпка продолжится по берегу в районе улицы Пушкина. Остановлен перелив через повреждённый правый край дамбы на реке Бичура, - сообщается в группе «Бичура-инфо.24/7».



Объездной мост в районе Ара-Кирети пока не восстановлен. Легковые автомобили могут проехать по старому деревянному мосту. Для грузового транспорта дорога перекрыта. На месте со стороны Бичуры стоит 1 фура.



В Улан-Удэ готовятся к «большой воде»



Власти Улан-Удэ вовсю готовятся к возможному приходу «большой воды». По данным на 7 июня, в городе уровень воды в реке Селенга составил 111 см от нулевой отметки, в реке Уда – 144 см. До выхода на пойму и подтопления низменных участков уровень воды в обеих реках должен составлять 230 см. Критический уровень воды в Селенге - 330 см, в Уде – 400 см.



При подъёме уровня воды до 175-180 см от нулевой отметки в городе начнется оповещение населения.



На случай подтопления в столице Бурятии



- Действия на случай ЧС отработаны, силы и средства для ликвидации последствий наводнения подготовлены. Для каждого ДНТ и СНТ, находящихся в зоне возможного подтопления, разработаны блок-схемы. На схемах представлена информация по улицам, количеству дворов, численности взрослых, детей и маломобильных граждан, - отмечали в мэрии Улан-Удэ.



- Мы не можем утверждать, будет ли в этом году наводнение или высокая вода. Никто этого сказать не может - ни мы, ни Гидрометцентр. Сейчас погода диктует свои условия сама, но необходимо быть всегда готовыми к подъему уровня воды, - предупреждал Валерий Вильдавский, начальник управления по ЧС администрации Улан-Удэ. Также размыло объездной мост в Бичурском районе.Позднее стало известно, что уровень воды в реке Бичура падает.- Восстановлено пешеходное движение по улице Маскова. Приступили к ремонту моста. Восстановлена кромка берега реки Бичура в районе ДЮСШ - отсыпано 20 КАМАЗов. Отсыпка продолжится по берегу в районе улицы Пушкина. Остановлен перелив через повреждённый правый край дамбы на реке Бичура, - сообщается в группе «Бичура-инфо.24/7».Объездной мост в районе Ара-Кирети пока не восстановлен. Легковые автомобили могут проехать по старому деревянному мосту. Для грузового транспорта дорога перекрыта. На месте со стороны Бичуры стоит 1 фура.Власти Улан-Удэ вовсю готовятся к возможному приходу «большой воды». По данным на 7 июня, в городе уровень воды в реке Селенга составил 111 см от нулевой отметки, в реке Уда – 144 см. До выхода на пойму и подтопления низменных участков уровень воды в обеих реках должен составлять 230 см. Критический уровень воды в Селенге - 330 см, в Уде – 400 см.При подъёме уровня воды до 175-180 см от нулевой отметки в городе начнется оповещение населения.На случай подтопления в столице Бурятии подготовлено 29 пунктов временного размещения населения с общей вместимостью 9,5 тысяч человек.- Действия на случай ЧС отработаны, силы и средства для ликвидации последствий наводнения подготовлены. Для каждого ДНТ и СНТ, находящихся в зоне возможного подтопления, разработаны блок-схемы. На схемах представлена информация по улицам, количеству дворов, численности взрослых, детей и маломобильных граждан, - отмечали в мэрии Улан-Удэ.- Мы не можем утверждать, будет ли в этом году наводнение или высокая вода. Никто этого сказать не может - ни мы, ни Гидрометцентр. Сейчас погода диктует свои условия сама, но необходимо быть всегда готовыми к подъему уровня воды, - предупреждал Валерий Вильдавский, начальник управления по ЧС администрации Улан-Удэ.