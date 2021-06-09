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В Бурятии «поплыли» дороги

В Бурятии «поплыли» дороги
Общество,  Фото:группа «Баргузин-инфо.24/7»
Подтопление зафиксировано в нескольких районах республики

В Бурятии из-за обильных дождей произошло подтопление дорог.

В Кяхтинском районе вода подступает к домам

Как сообщается в группе «Кяхта-инфо.24/7», подтопило автодорогу в населённых пунктах Дунгуй, Уладый и Малая Кудара.

Также здесь опубликованы фотографии, на которых видно – вода подступает к домам.

 

- Пострадавших и ущерба нет. На данное время дороги в проезжем состоянии. Сегодня будут проводиться работы по расчистке и выравниванию данных участков дороги, - говорится в группе.

В паблике ves_ulan_ude появилась информация о том, что топит два села в Кяхтинском районе – Тамир и Энхэ-Тала. «Вчера, 8 июня, примерно в 16:00 сошла вода огромным потоком с гор», - написано в соцсети.

 

Дороги в воде в Баргузинском районе

Размыло дорогу и в Баргузинском районе. От села Баянгол в сторону села Хилгана проезда нет.

- Дорога стоит в воде. От Борогола до Соёла - 200 метров дорога в воде. Причина - из берегов вышла река Улан-Бурга. В результате обильного выпадения осадков подтоплена автодорога местного значения. Мы следим за ситуацией, - отмечается в группе «Баргузин-инфо.24/7».

Подтопило дорогу и на другом участке - со стороны Буксыкена до Хилганы. Машины пока могут проезжать.

 

Подтопило Бичуру

Как сообщал «Байкал-Daily», в результате обильного выпадения осадков произошёл подъём уровня воды в реке Бичура. Оказались подтоплены придомовые территории жилых домов на нескольких улицах в Бичуре. Решением администрации района на территории был введён режим «Повышенная готовность». 



Также размыло объездной мост в Бичурском районе. 

Позднее стало известно, что уровень воды в реке Бичура падает.

- Восстановлено пешеходное движение по улице Маскова. Приступили к ремонту моста. Восстановлена кромка берега реки Бичура в районе ДЮСШ - отсыпано 20 КАМАЗов. Отсыпка продолжится по берегу в районе улицы Пушкина. Остановлен перелив через повреждённый правый край дамбы на реке Бичура, - сообщается в группе «Бичура-инфо.24/7».

Объездной мост в районе Ара-Кирети пока не восстановлен. Легковые автомобили могут проехать по старому деревянному мосту. Для грузового транспорта дорога перекрыта. На месте со стороны Бичуры стоит 1 фура.

В Улан-Удэ готовятся к «большой воде»

Власти Улан-Удэ вовсю готовятся к возможному приходу «большой воды». По данным на 7 июня, в городе уровень воды в реке Селенга составил 111 см от нулевой отметки, в реке Уда – 144 см. До выхода на пойму и подтопления низменных участков уровень воды в обеих реках должен составлять 230 см. Критический уровень воды в Селенге - 330 см, в Уде – 400 см.

При подъёме уровня воды до 175-180 см от нулевой отметки в городе начнется оповещение населения.

На случай подтопления в столице Бурятии подготовлено 29 пунктов временного размещения населения с общей вместимостью 9,5 тысяч человек.

- Действия на случай ЧС отработаны, силы и средства для ликвидации последствий наводнения подготовлены. Для каждого ДНТ и СНТ, находящихся в зоне возможного подтопления, разработаны блок-схемы. На схемах представлена информация по улицам, количеству дворов, численности взрослых, детей и маломобильных граждан, - отмечали в мэрии Улан-Удэ.

- Мы не можем утверждать, будет ли в этом году наводнение или высокая вода. Никто этого сказать не может - ни мы, ни Гидрометцентр. Сейчас погода диктует свои условия сама, но необходимо быть всегда готовыми к подъему уровня воды, - предупреждал Валерий Вильдавский, начальник управления по ЧС администрации Улан-Удэ.
подтопление
 
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