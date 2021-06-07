В Бурятии завершились два турнира по баскетболу

Общество, Фото: пресс-служба федерации баскетбола РБ

Победителями соревнований стали команды «Лара» и «БГУ»



В Улан-Удэ прошли финальные игры баскетбольной высшей лиги «МЛБЛ-Бурятия». Чемпионами лиги стала команда «Лара». В финале она обыграла серебряных призёров из «Динамо» со счётом 90:63. Лучшим игроком матча был признан Владимир Чириков из «Лары». Его товарищ по команде Артемий Форналев получил звание «Лучшего игрока турнира».



В матче за третье место «Улан-Удэ Сити» с большим трудом одолел команду «ДЮСШ 5» со счётом 65:63. Лучшим игроком матча стал Александр Липин из «Улан-Удэ Сити».



Также завершилось первенство республики по баскетболу среди женских команд. Победу празднует команда «БГУ». На втором месте – команда города Гусиноозёрск. Третьими стали девушки из «БРПК». Об этом сообщает федерация баскетбола Бурятии.

