Победителями соревнований стали команды «Лара» и «БГУ»
В Улан-Удэ прошли финальные игры баскетбольной высшей лиги «МЛБЛ-Бурятия». Чемпионами лиги стала команда «Лара». В финале она обыграла серебряных призёров из «Динамо» со счётом 90:63. Лучшим игроком матча был признан Владимир Чириков из «Лары». Его товарищ по команде Артемий Форналев получил звание «Лучшего игрока турнира».
В матче за третье место «Улан-Удэ Сити» с большим трудом одолел команду «ДЮСШ 5» со счётом 65:63. Лучшим игроком матча стал Александр Липин из «Улан-Удэ Сити».
Также завершилось первенство республики по баскетболу среди женских команд. Победу празднует команда «БГУ». На втором месте – команда города Гусиноозёрск. Третьими стали девушки из «БРПК». Об этом сообщает федерация баскетбола Бурятии.
В Бурятии завершились два турнира по баскетболу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Она представляет собой комплекс из нескольких сцен на открытом воздухе
Участникам праздника показали обряд катания войлока и весь цикл стрижки овец
Среди его работ – оформление аэропорта в столице Бурятии и городские скульптурные композиции, созданные с Александром Мироновым
Команда старшей группы была второй в номинации «Турнир по шахматам на кубок Российского движения школьников»
Военнослужащие уничтожили бронетехнику и бойцов условного противника
На берегу Байкала участниками акции было собрано около 600 кг мусора
Для завершения колокольного комплекса предполагается изготовить ещё 5 колоколов
На выставке в Новоселенгинском музее представлено 12 работ художника
Победителями соревнований стали команды «Лара» и «БГУ»
Волк – тотем одного из родов баргузинских бурят
Представители Бурятии стали лучшими в личном зачёте
В Усть-Ордынском округе прошёл турнир по вольной борьбе памяти Юрия Хойлова
В новые квартиры семьи смогут заехать в следующем году
Усиление ограничений коснулось ряда отраслей – от вузов до общепита
На некоторых участках проехать можно только на грузовых автомобилях