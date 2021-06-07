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В Селенгинском районе Бурятии открылась выставка Владимира Поспелова

В Селенгинском районе Бурятии открылась выставка Владимира Поспелова
Общество,  Фото:пресс-служба национального музея РБ
На выставке в Новоселенгинском музее представлено 12 работ художника

3 июня в Бурятии открылась персональная выставка заслуженного художника республики Владимира Поспелова «Улетели листья». На выставке в Новоселенгинском музее декабристов представлено 12 живописных и графических работ, написанных художником в период с 1996 по 2017 годы.

- Владимир Поспелов (1957-2020 гг.) активно работал в различных жанровых направлениях, будь то портрет, пейзаж, натюрморт или сюжетно-тематическая картина. Всё творчество Владимира Поспелова пронизано неугасаемой любовью к родной селенгинской земле, питающей своими корнями многие поколения проживающих здесь и творящих её славу людей, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.

Творчество Владимира Поспелова отмечено многими дипломами и наградами. Художник был награждён золотой медалью творческого союза художников России, дипломом Российской академии художеств, дипломом Х региональной художественной выставки «Сибирь-Х» и серебряной медалью международного салона «Китай, Монголия, Бурятия» и многими другими.

Авторские произведения Владимира Поспелова представлены в фондах национального музея Бурятии, музея истории Улан-Удэ, Приморского краевого художественно-краеведческого музея имени А.А. Арсеньева (Владивосток), издательства журнала «Русская галерея – XXI век» (Москва), а также в частных коллекциях нашей страны и за рубежом – в Японии, Корее, Китае, Франции и США.

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