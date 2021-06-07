Она представляет собой комплекс из нескольких сцен на открытом воздухе
Новая творческая арт-площадка «Квартал» открылась в Чите. Арт-проект «Квартал» – это место, где себя может реализовать забайкальская творческая молодёжь. Площадка создана на территории Забайкальского краевого училища культуры и представляет себя комплекс из нескольких сцен на открытом воздухе. Здесь планируют проводить поэтические встречи, «квартирники», киновечера, концерты, художественные и музыкальные фестивали. 5 июня состоялась торжественная церемония открытия.
- Этот проект открыл мир новых возможностей для Забайкальского краевого училища культуры и для жителей города Читы, микрорайона МЖК, – отметила министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович - Очень надеюсь, что это место станет молодёжной точкой притяжения. Мы знаем, как будущим специалистам в сфере культуры не хватает сегодня именно базовых площадок, на которых можно воплощать свои идеи, реализовывать свои планы. Поэтому действительно это очень большое событие. Хочу, чтобы это территория ещё больше развивалась и цвела, чтобы всё получилось, и чтобы это площадка всегда была полна людей.
Арт-площадку построили на средства выигранного гранта размером более 6 миллионов рублей. Она представляет собой комплекс, который разбит на несколько тематических зон – «театральную», «танцевальную» и «музыкальную», с отдельной сценой на каждой из них. Проложенные от них тропинки смыкаются у главной сцены, представляющую крупную металлическую конструкцию с крышей. Именно на центральной сцене и проходил 5 июня концерт-открытие, на котором выступали молодые и уже зарекомендовавшие себя читинские коллективы, а также студенты Забайкальского краевого училища культуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.
В Чите появилась новая творческая арт-площадка для молодёжи
Общество, Фото:
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