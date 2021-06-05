В Улан-Удэ презентовали фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы»

Сегодня стартовал прокат ленты в Бурятии. ФОТО
Сегодня в ТРЦ «Пионер» в Улан-Удэ состоялась презентация первого отечественного блокбастера о природе «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (0+).
C 5 июня в кинотеатрах Бурятии стартовал прокат фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы», который уже получил у кинокритиков звание «самого доброго фильма года». Прокат картины в России начнётся с 10 июня, но жители республики в рамках совместной акции «Мы увидим первыми», организованной правительством РБ и медиагруппой «Красный квадрат», смогут увидеть киноленту на 5 дней раньше.
- Сегодня здесь и сейчас мы с вами являемся участниками уникального события – мы первые зрители первого блокбастера о Байкале «Байкал. Приключения Юмы». Этот фильм снимался в течение пяти лет, благодаря уникальному опыту знаменитой экспедиции «Миры» на Байкале» и непосредственной поддержке правительства Республики Бурятия. В главной роли снялись наши земляки: народный артист республики Баста Гуруевич Цыденов и Тамир Тулунов. Здесь они присутствуют и расскажут о своём опыте, о своих впечатлениях и о самом фильме, как всё это происходило, - сообщил Иван Альхеев, зампред правительства Бурятии.
Также он добавил, что фильм озвучивали звёзды российского кинематографа Чулпан Хаматова и Константин Хабенский. А в художественном и графическом оформлении использованы этнические мотивы работ заслуженного художника республики Зорикто Доржиева и заслуженного художника России Даши Намдакова.
- Фильм получился очень яркий, впечатляющий. Благодаря уникальному рассказу о жизни нерпёнка Юмы мы узнаем о нашем Байкале, зрители всей России и всего мира узнают об уникальной природе нашего Байкала. Желаю вам всем приятного просмотра, нашему фильму - отличного проката, всем нам - приятных впечатлений, - заключил зампред правительства Бурятии.
Актер Баста Цыденов отметил, что за время съёмок у фильма сменилось несколько названий.
- По-моему, сейчас уже четвёртое название. Первая презентация была года три тому назад, ну, там был узкий круг, только кинематографисты. И мы с Тамиром даже не знаем: по-моему, очень много было сокращений, мы сегодня появимся или нет – ещё не знаем. Но вы говорите, что мы в главных ролях, но в главных ролях там природа и, конечно, наш Байкал. Хочется просто сказать, человек – часть природы, и в наше время мы забываем об этом, много разрушаем, уничтожаем, убиваем, гадим, поэтому все фильмы о природе, мне кажется – это первое напоминание нам, что мы – часть природы, что мы очень-очень взаимосвязаны и должны об этом помнить каждодневно, ежесекундно, ощущать нашу природу, - обратился он к зрителям.
Картина создана в художественно-образовательном формате, который позволяет узнать о природном богатстве самого большого пресного озера нашей планеты через историю жизни одного из его обитателей - юной байкальской нерпы Юмы от рождения до путешествия на Ушканьи острова. Роли в фильме исполнили настоящие дикие животные. Создателям проекта удалось впервые снять байкальских нерп – эндемиков Байкала – в естественной среде обитания.
3 июня состоялась творческая встреча с создателями фильма «Байкал. Удивительные приключения Юмы». Журналисты из Бурятии могли поучаствовать в мероприятии онлайн. На встрече рассказали, как возникла идея фильма, как он снимался, с какими трудностями пришлось столкнуться съемочной группе в процессе работы и т.д.
В Улан-Удэ презентовали фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы»
Общество, Фото:
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