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05 июня

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В Улан-Удэ ожидается 33-градусная жара

В Улан-Удэ ожидается 33-градусная жара
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Вечером на юге республики начнутся ливни

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 5 июня, в республике без осадков, днём жаркая погода. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.

Температура днём +29,+34, местами +21,+26, по побережью Байкала +14,+19. Вечером по юго-западу местами грозы, ливни, при грозах порывистый ветер до 17-22 м/с.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный, днём с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура днём +31,+33.
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