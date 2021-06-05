В Улан-Удэ ожидается 33-градусная жара

Вечером на юге республики начнутся ливни



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 5 июня, в республике без осадков, днём жаркая погода. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с.



Температура днём +29,+34, местами +21,+26, по побережью Байкала +14,+19. Вечером по юго-западу местами грозы, ливни, при грозах порывистый ветер до 17-22 м/с.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный, днём с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура днём +31,+33.

