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Певица Мэдэгма Доржиева посвятила новый клип малой Родине

Певица Мэдэгма Доржиева посвятила новый клип малой Родине
Общество, 
Мэдэгма рассказала, что её отец очень любил родное село

Певица Мэдэгма Доржиева представила новый клип на песню «Зугмара» на бурятском языке (слова Тимура Гомбожапова, музыка Цырена Шойжонимаева). Она посвятила красочный музыкальный ролик малой Родине.

- Друзья! Хочу познакомить вас с моей Малой Родиной. Зугмара - маленькое и очень красивое село на берегу Хилка в Петровск-Забайкальском районе. В детстве наша семья венного лётчика всегда жила вдали от Родины, и когда летом родители привозили меня в Зугмару - это был мой РАЙ! Две речки: большой, тёплый Хилок и маленькая, чистая, холодная Зугмарка. Мы с утра до вечера купались в Хилке, прыгали с моста. Рядом лес с полянками, богатый земляникой, голубикой, смородиной, маслятами и лисичками. Запечатлелись в мозгу поля, густые цветами, прямо ковром. А встречать коров вечером для нас детей была целая тусовка. И позже дискотеки в клубе. Какими звёздами были мальчишки, которые приезжали туда на конях. И, конечно, родные мои земляки, большинство из которых родственники… Сложно найти у нас в селе не родственника. Открытые и непосредственные, но с характером, - вспоминает звезда бурятской эстрады.

 

Мэдэгма Доржиева отмечает, что её отец очень любил Зугмару.

- Как говорила мама, он работал 25 часов в сутки. Армия всё-таки. Военно-воздушные силы. Ночные полёты, дневные полёты. Боевые задачи. И так весь год нёсший службу, приезжая в Зугмару, он расслаблялся... Улыбка не сходила с его лица. Именно эти чувства и эмоции мне хотелось передать. Приятного просмотра, друзья, - продолжила артистка.

Первым исполнителем этой песни был Виктор Лубсанов. «У него песня прозвучала, как красивый гимн. Позже с подачи Еши ламы я решила тоже спеть, но по-своему, по-женски», - объяснила певица.

Также она поблагодарила всех, кто помогал ей в создании клипа.

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