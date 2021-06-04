Певица Мэдэгма Доржиева посвятила новый клип малой Родине









Мэдэгма Доржиева отмечает, что её отец очень любил Зугмару.



- Как говорила мама, он работал 25 часов в сутки. Армия всё-таки. Военно-воздушные силы. Ночные полёты, дневные полёты. Боевые задачи. И так весь год нёсший службу, приезжая в Зугмару, он расслаблялся... Улыбка не сходила с его лица. Именно эти чувства и эмоции мне хотелось передать. Приятного просмотра, друзья, - продолжила артистка.



Первым исполнителем этой песни был Виктор Лубсанов. «У него песня прозвучала, как красивый гимн. Позже с подачи Еши ламы я решила тоже спеть, но по-своему, по-женски», - объяснила певица.



Также она поблагодарила всех, кто помогал ей в создании клипа.





Певица Мэдэгма Доржиева представила новый клип на песню «Зугмара» на бурятском языке (слова Тимура Гомбожапова, музыка Цырена Шойжонимаева). Она посвятила красочный музыкальный ролик малой Родине.- Друзья! Хочу познакомить вас с моей Малой Родиной. Зугмара - маленькое и очень красивое село на берегу Хилка в Петровск-Забайкальском районе. В детстве наша семья венного лётчика всегда жила вдали от Родины, и когда летом родители привозили меня в Зугмару - это был мой РАЙ! Две речки: большой, тёплый Хилок и маленькая, чистая, холодная Зугмарка. Мы с утра до вечера купались в Хилке, прыгали с моста. Рядом лес с полянками, богатый земляникой, голубикой, смородиной, маслятами и лисичками. Запечатлелись в мозгу поля, густые цветами, прямо ковром. А встречать коров вечером для нас детей была целая тусовка. И позже дискотеки в клубе. Какими звёздами были мальчишки, которые приезжали туда на конях. И, конечно, родные мои земляки, большинство из которых родственники… Сложно найти у нас в селе не родственника. Открытые и непосредственные, но с характером, - вспоминает звезда бурятской эстрады.