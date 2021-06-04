В Бурятии опахали сёла и РК «Здоровье»





В Бурятии опахивают населённые пункты, это защитит их от лесных пожаров.К примеру, работы проводит Иволгинский лесхоз совместно с администрацией района. Специалисты прокладывают минерализованные полосы, чтобы защитить от огня населённые пункты, которые подвержены переходу огня из леса, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.Сотрудники Иволгинского лесхоза проложили защитные минерализованные полосы вблизи сёл Ошурково, Сотниково, Каленово, СНТ «Лесовод». Также специалисты опахали РК «Здоровье» и детские лагеря в селе Оронгой.- На сегодня мы опахали несколько сёл, но впереди ещё большая работа. В некоторых местах планируется создать противопожарные разрывы, - сообщил замруководителя Иволгинского лесхоза Евгений Алексеев.В Джидинском районе сотрудники Джидинского лесхоза опахали детский лагерь «Черёмушки», который прилегает к лесу.Проведение противопожарных мероприятий населенных пунктов, подверженных переходу огня из леса, – обязательное требование законодательства РФ. В Бурятии 155 населённых пунктов, подверженных переходу огня.