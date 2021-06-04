В Бурятии объявили штормовое предупреждение

Жара сменится похолоданием и непогодой



В Бурятии недолго продержится жаркая погода. По данным синоптиков, вечером в субботу, 5 июня, по юго-западу, а 6-7 июня по всей республике состоится смещение активного атмосферного фронта. Оно вызовет ухудшение погоды.



Ожидаются дожди, местами сильные дожди, в горных районах мокрый снег с установлением временного снежного покрова. Местами грозы, ливни, возможен град, усиление северо-западного ветра до 15-20, местами до 24 м/с.



Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха на 8 и более градусов.

