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В Бурятии объявили штормовое предупреждение

В Бурятии объявили штормовое предупреждение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жара сменится похолоданием и непогодой

В Бурятии недолго продержится жаркая погода. По данным синоптиков, вечером в субботу, 5 июня, по юго-западу, а 6-7 июня по всей республике состоится смещение активного атмосферного фронта. Оно вызовет ухудшение погоды.

Ожидаются дожди, местами сильные дожди, в горных районах мокрый снег с установлением временного снежного покрова. Местами грозы, ливни, возможен град, усиление северо-западного ветра до 15-20, местами до 24 м/с.

Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха на 8 и более градусов.
штормовое предупреждение погода
 
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