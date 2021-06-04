В Бурятии завершили приём заявок на «Золотой голос Байкала»

Поступило 140 заявок



Завершился приём заявок для участия в конкурсной программе международного фестиваля «Золотой голос Байкала». Финальные состязания вокалистов состоятся с 20 по 24 июля с участием исполнителей песен на бурятском языке из Греции, Франции, Индии, Казахстана, а также регионов России - Республики Алтай, Башкортостана, Татарстана, Калмыкии, Тывы и Якутии.



Бурятию же представят исполнители, прошедшие жесткий отбор профессионального жюри и зрительского голосования.



- Итак, из 140 заявок, поступивших на этот момент в адрес оргкомитета фестиваля, будут отобраны лишь двадцать исполнителей. Из этой двадцатки имена трёх финалистов определит жюри, а имена двух конкурсантов от Бурятии определит народное голосование, - сообщили в театре «Байкал».



С 3 мая по 3 июня заявки поступили практически из всех районов Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области, Республики Тыва, городов Южно-Сахалинск, Москва, а также Республики Беларусь.



По мнению экспертов, уникальность конкурсной программы международного фестиваля «Золотой голос Байкала» заключается в том, что носителям языка предстоит сразиться с иноязычными исполнителями в мастерстве исполнения песни на бурятском языке.



Народное голосование начинается 4 июня в 12.00 и завершится 7 июня в 14:00 на сайте burunen.ru издательского дома «Буряад үнэн». Путём голосования будут определены имена ещё двух конкурсантов от Бурятии.



Финальные итоги отбора на конкурсную программу фестиваля будут оглашены 7 июня на официальном сайте театра «Байкал» и других социальных сетях театра (Instagram, Facebook, Вконтакте).



- 7 июня Бурятия будет наблюдать за рождением новых звёзд, - отметили в театре.





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