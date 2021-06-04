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В Бурятии ЕГЭ по русскому языку будут сдавать два дня

В Бурятии ЕГЭ по русскому языку будут сдавать два дня
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сегодня ЕГЭ проводится в 20 пунктах проведения экзамена

Сегодня, 4 июня, в 20 пунктах проведения экзамена выпускники 11-х классов сдают ЕГЭ по русскому языку, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.

На экзамен прибыли 1609 выпускников Бурятии.

Из-за эпидемиологической обстановки экзамен был разделён на два дня, чтобы избежать массового скопления участников в экзаменационных пунктах. При организации ЕГЭ будут соблюдены меры эпидемиологической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.

От результатов ЕГЭ по русскому языку зависит получение аттестатов за 11 класс выпускниками, которые планируют поступать в вуз и не проходили государственную итоговую аттестацию в формате государственного выпускного экзамена. Для получения аттестата им нужно набрать не меньше 24 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

Для аттестата с отличием нужно не меньше 70 баллов за русский язык и результат не ниже удовлетворительного по всем другим сдаваемым предметам ЕГЭ.
ЕГЭ русский язык
 
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