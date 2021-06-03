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В Бурятии проедут Байкальский веломарафон

В Бурятии проедут Байкальский веломарафон
Общество,  Фото:pixabay.com
Соревнования состоятся 26 июня

26 июня в Бурятии пройдёт XIV Байкальский веломарафон. По информации организаторов, ожидается участие более 1000 велосипедистов из различных регионов России и зарубежных стран.

Соревнования пройдут на 10 различных дистанциях от 100 метров до 260 км и среди 25 возрастных групп. Группы стартуют при условии участия не менее 3 спортсменов на данной дистанции. Победителей наградят за первые три места грамотой, медалями и призами от спонсоров.

Как сообщает сайт спортивного мероприятия baikalmarafon.ru, маршрут основного веломарафона пройдёт от Улан-Удэ до Усть-Баргузина.
8:00 – Старт на 260 км, Улан-Удэ, пос. Верхняя Берёзовка (лагерь «Огонёк»)
10:00 – Старт на 200 км, п. Турунтаево, ул. Комаровка (кафе «Привал»)
14:00 – Старт на 100 км, «ОЭЗ Байкальская гавань»
16:30 – Старт на 40 км, остановка для водителей Хэльмын Хушун «Святой Нос».
16:30 – Старт на 15 км, м. Ключ
17:00 – Старт Baby-марафона на 2 км, АЗС в п. Усть-Баргузин
17:00 – Старт Baby-марафона на 1 км, ул. Ленина в п. Усть-Баргузин
18:30 – Церемония награждения

Возрастное ограничение 0+
велоспорт марафон Байкал Бурятия
 
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