В Улан-Удэ состоится Байкальский шахматный фестиваль

Церемония открытия пройдёт 12 июля



В Бурятии Роспотребнадзор дал разрешение на проведение XVI международного Байкальского шахматного фестиваля. Соревнования пройдут с 11 по 18 июля в Улан-Удэ.



Открытый турнир «А» проведут в шахматном клубе «Огонёк». Детские турниры «Б», «В» и «Г» состоятся в городском шахматном клубе. В турнире «Б» примут участие мальчики и девочки до 11 лет. В турнире «В» - мальчики и девочки до 13 лет не ниже 3 разряда. В турнире «Г» - юноши до 15 лет не ниже 2 разряда и девушки до 15 лет не ниже третьего разряда.



Общий призовой фонд у взрослых – 68 тысяч рублей. Денежные призы в турнире «А» получат первые 6 мест, первые три места ветеранов и женщин. Также будет по 3 приза у детей в каждой возрастной группе.



Для участия дети должны предоставить справку об эпидемиологическом окружении, в которой должно быть указано, что у них нет контактов с больными COVID-19. Взрослые должны пройти бесплатную вакцинацию или предоставить документ о пройденном лечении от коронавируса. Об этом сообщает федерация шахмат Бурятии.



Возрастное ограничение 0+

