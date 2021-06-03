В Бурятии подвели итоги онлайн-велостарта

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В дистанционных соревнованиях приняли участие более 100 человек



В Бурятии подведены итоги онлайн соревнования «Велостарт: прямиком в лето РДШ». С 27 мая по 2 июня в акции приняли участие 102 человека.



Участникам нужно было проехать дистанцию на велосипеде, зафиксировав время и маршрут перемещения; выложить скриншот результатов и фото с велосипедом в соцсети.



Места распределились следующим образом:



Дистанция 500 метров: I место – Овчинникова София (школа № 32 Улан-Удэ); II место – Румянцев Роман (Тарбагатайская школа); III место – Абрамов Артём (Тарбагатайская школа).



До 1 км (среди учителей): I место - Кулакова Яна (учитель Онохойской школы №2); II место - Серяева Галина (учитель Онохойской школы №2).



Среди родителей: I место - Куликова Надежда (Новобрянская школа); II место – Зайкова Лидия (Онохой).



Дистанция 1 км: I место - Попова Арина (Аршанская школа).



Дистанция 1500 м: I место - Серяева Анастасия (Онохойская школа №2); II место - Крюков Артём (Онохойская школа №2); III место - Овчинников Фёдор (школа № 32 Улан-Удэ).



Дистанция 2 км: I место - Золотуева Дарья (Витимская школа Баунтовского района); II место - Зайков Максим (Онохойская школа); III место - Тугарин Антон (школа № 7 Улан-Удэ).



Дистанция 3 км: I место - Белоусова Полина и Озонова Саша (Баунтовский район).



Дистанция 5 км: I место - Патюков Ярослав (Усть-Баргузинская школа); II место - Первушин Даниил (Джидинская школа); III место - Петушкина Марина (школа №2 Улан-Удэ).



Дистанция 30 км: I место - Пурбуев Слава (школа №4 Улан-Удэ).



Номинация «Самый массовый велостарт РДШ» досталась Курумканской школе №2. Номинацию «Лучшая фотография Велостарта» взял Межейников Глеб, ученик Тугнуйской школы. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

