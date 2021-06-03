 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 июня

02 июня

Популярное

В улан-удэнской колонии психологи оценили сотрудников охраны

В улан-удэнской колонии психологи оценили сотрудников охраны
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Состоялись специальные практические занятия

Психологи психологической лаборатории исправительной колонии №2 в Улан-Удэ провели с сотрудниками отдела охраны практические занятия.

При проведении занятий оценивалось поведение сотрудников в чрезвычайных ситуациях: от попытки побега осуждённого из-под охраны или при конвоировании до нападения на сотрудника с целью завладения огнестрельным оружием.

- Проведенные занятия направлены на своевременное выявление и коррекцию пограничных психических состояний сотрудников отделов охраны, - сообщили в УФСИН по Бурятии. 
колония психологи
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В улан-удэнской колонии психологи оценили сотрудников охраны
В улан-удэнской колонии психологи оценили сотрудников охраны
Общество, 03.06.2021
Состоялись специальные практические занятия
В Бурятии отец погибшей девушки подал апелляцию по делу Жамбалова
В Бурятии отец погибшей девушки подал апелляцию по делу Жамбалова
Общество, 03.06.2021
Семья сбитой насмерть девушки считает приговору Баиру Жамбалову слишком мягким
В Бурятии третий день нет лесных пожаров
В Бурятии третий день нет лесных пожаров
Общество, 03.06.2021
Жителей просят не разводить костры
В Улан-Удэ разгорелся спор о штрафах за парковку на газоне
В Улан-Удэ разгорелся спор о штрафах за парковку на газоне
Общество, 03.06.2021
Спор начал улан-удэнец, который считают, что его оштрафовали неправомерно
Мэр Улан-Удэ: Где нет дорог в городе, сделаем твёрдое покрытие из фрезерата
Мэр Улан-Удэ: Где нет дорог в городе, сделаем твёрдое покрытие из фрезерата
Общество, 03.06.2021
Фрезерованным асфальтом собираются покрыть 25 улиц города
В Бурятии выявили 92 новых случая коронавируса
В Бурятии выявили 92 новых случая коронавируса
Общество, 03.06.2021
Набравшая темп заболеваемость коронавирусом остаётся на высоком уровне
Байкал вошёл в топ-10 направлений вместо Крыма и Краснодарского края
Байкал вошёл в топ-10 направлений вместо Крыма и Краснодарского края
Общество, 03.06.2021
Специалисты определили, какие направления выбирают туристы для летнего отдыха в этом году вместо самых популярных курортов
В БГСХА будут готовить кадры для казачества
В БГСХА будут готовить кадры для казачества
Общество, 03.06.2021
Бурятский вуз вошёл в Ассоциацию университетов, реализующих казачий компонент
Иркутян приглашают на фестиваль уличных культур «Голос улиц»
Иркутян приглашают на фестиваль уличных культур «Голос улиц»
Общество, 03.06.2021
Авторы смогут воплотить свои идеи на различных объёмных фигурах
Эхириты соберутся на фестиваль в Усть-Ордынском округе
Эхириты соберутся на фестиваль в Усть-Ордынском округе
Общество, 03.06.2021
Мероприятие проведут в рамках культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан»
Иркутск примет чемпионат и первенство СФО по бильярду
Иркутск примет чемпионат и первенство СФО по бильярду
Общество, 03.06.2021
Ожидается приезд более 100 спортсменов из девяти регионов
В Улан-Удэ днём до +26 градусов
В Улан-Удэ днём до +26 градусов
Общество, 03.06.2021
Местами по Бурятии грозы с кратковременными дождями
В Бурятии состоится чемпионат по ловле на донную удочку.
В Бурятии состоится чемпионат по ловле на донную удочку.
Общество, 02.06.2021
Соревнования рыболовов проведут на Щучьем озере
В Забайкалье ребёнка назвали необычным именем
В Забайкалье ребёнка назвали необычным именем
Общество, 02.06.2021
Девочка по имени Николь родилась у жителей Александрово-Заводского района
В Иркутской области проходит фестиваль сельских театров
В Иркутской области проходит фестиваль сельских театров
Общество, 02.06.2021
Заключительный этап фестиваля-конкурса «Театральная деревня» состоится в посёлке Мишелёвка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^