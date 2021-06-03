В улан-удэнской колонии психологи оценили сотрудников охраны



При проведении занятий оценивалось поведение сотрудников в чрезвычайных ситуациях: от попытки побега осуждённого из-под охраны или при конвоировании до нападения на сотрудника с целью завладения огнестрельным оружием.



- Проведенные занятия направлены на своевременное выявление и коррекцию пограничных психических состояний сотрудников отделов охраны, - сообщили в УФСИН по Бурятии.



Психологи психологической лаборатории исправительной колонии №2 в Улан-Удэ провели с сотрудниками отдела охраны практические занятия.