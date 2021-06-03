В Бурятии отец погибшей девушки подал апелляцию по делу Жамбалова

Семья сбитой насмерть девушки считает приговору Баиру Жамбалову слишком мягким
Максим Бурчевский, отец сбитой насмерть 17-летней девушки в Прибайкальском районе, подал апелляционную жалобу на решение суда по делу бывшего вице-спикера Народного Хурала Баира Жамбалова. Жалобу он подал 2 июня. Информация об этом появилась в картотеке на сайте районного суда.
Как сообщал «Байкал-Daily», приговор бурятскому политику Баиру Жамбалову был оглашён 26 мая. Ему было назначено 6 лет 1 месяц в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на два года.
Гособвинение же запрашивало для Жамбалова 10 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Семья погибшей студентки сочла наказание слишком мягким.
- Приговор, конечно, слишком мягкий. Колония-поселение. Если учесть домашний арест, по каким критериям он оценивается. Это получается, он треть срока отбыл? – цитировала «Россия-24» слова отца погибшей девушки Максима Бурчевского.
Жители Бурятии в соцсетях также массово выражали недовольство решением суда. В пример многие приводят похожее дело в отношении актёра Михаила Ефремова, который получил за смертельное ДТП восемь лет колонии общего режима.
Трагедия произошла вечером 5 января 2020 года на автодороге возле села Батурино Прибайкальского района. Водитель «Тойота Лэнд Крузер Прадо» на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть. С места водитель скрылся. Сбитая студентка от полученных повреждений скончалась.
Спустя несколько часов после происшествия в местный отдел полиции явился улан-удэнский бизнесмен Галуст Пилосян, который утверждал, что в момент аварии за рулём машины был он. Однако «Тойота Лэнд Крузер Прадо» принадлежит фактически Жамбалову. Позже последний объяснил – в тот роковой день они с другом поменялись машинами.
В апреле 2020 года Баир Жамбалов был задержан. «В ходе кропотливой работы по уголовному делу были установлены и детально допрошены свидетели, проведены многочисленные экспертизы и исследования. В итоге удалось собрать доказательства причастности политика к совершенному наезду», - сообщали в пресс-службе СУ СК РФ по Бурятии.
Ранее Жамбалов покинул пост секретаря бурятского реготделения «Единой России» на время расследования ДТП, потом его вовсе исключили из партии. Также он был лишён поста заместителя председателя Народного Хурала Бурятии. Сейчас он является рядовым депутатом, а после вступления решения в силу должен будет покинуть парламент.
Отметим, Баир Жамбалов так и не признал вину
В Бурятии отец погибшей девушки подал апелляцию по делу Жамбалова
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Состоялись специальные практические занятия
Семья сбитой насмерть девушки считает приговору Баиру Жамбалову слишком мягким
Жителей просят не разводить костры
Спор начал улан-удэнец, который считают, что его оштрафовали неправомерно
Фрезерованным асфальтом собираются покрыть 25 улиц города
Набравшая темп заболеваемость коронавирусом остаётся на высоком уровне
Специалисты определили, какие направления выбирают туристы для летнего отдыха в этом году вместо самых популярных курортов
Бурятский вуз вошёл в Ассоциацию университетов, реализующих казачий компонент
Авторы смогут воплотить свои идеи на различных объёмных фигурах
Мероприятие проведут в рамках культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан»
Ожидается приезд более 100 спортсменов из девяти регионов
Местами по Бурятии грозы с кратковременными дождями
Соревнования рыболовов проведут на Щучьем озере
Девочка по имени Николь родилась у жителей Александрово-Заводского района
Заключительный этап фестиваля-конкурса «Театральная деревня» состоится в посёлке Мишелёвка