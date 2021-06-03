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В Улан-Удэ днём до +26 градусов

В Улан-Удэ днём до +26 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Местами по Бурятии грозы с кратковременными дождями

По данным Бурятского гидрометцентра, 3 июня по республике ночью преимущественно без осадков, в дневные часы местами грозы с кратковременными дождями. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +4, +9, по юго-западу и северу местами до -5, заморозки, днём +23, +28, местами +14, +19.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью +5, +7, днём +24, +26.
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