Местами по Бурятии грозы с кратковременными дождями
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 июня по республике ночью преимущественно без осадков, в дневные часы местами грозы с кратковременными дождями. Ветер юго-западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +4, +9, по юго-западу и северу местами до -5, заморозки, днём +23, +28, местами +14, +19.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью +5, +7, днём +24, +26.
В Улан-Удэ днём до +26 градусов
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Общество, 03.06.2021
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