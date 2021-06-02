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Уроженец Бурятии попал в беду в Южной Корее

Уроженец Бурятии попал в беду в Южной Корее
Общество,  Фото:@alinamalina_b
Молодой человек оказался подключен к аппарату искусственной вентиляции почек

28-летнему уроженцу Бурятии Гэсэру требуется помощь земляков. Пост - призыв помочь молодому человеку появился в паблике buryatia_online.

Гэсэр попал в большую беду, находясь за пределами родины - в Южной Корее. Сейчас он подключён к аппарату искусственной вентиляции почек. «Врачи дают почкам время отдохнуть, так как свои функции они перестали выполнять», - рассказала его подруга Алина.

24 мая Гэсэр упал и ударился головой. На следующий день появились страшные симптомы: головокружение, тошнота, частичная потеря зрения, температура, и всё сопровождалось непрекращающимися головными болями.

- За день до того, как потерял сознание (28 мая), ему сделали коррекцию зрения, восстановили фокус. Переночевав дома, под утро 29 мая он начал бредить, появились галлюцинации, и уже вечером его отвезли в больницу, где он и потерял сознание. Врачи дают неутешительные прогнозы, но тем не менее, он идёт на поправку, так как критическая точка пройдена, - говорит подруга Гэсэра.

Произошло заражение крови, поэтому Гэсэру часто переливают донорскую кровь.

31 мая около 19.20 часов врач сообщил, что одна почка заработала, теперь ждём и надеемся, что он придёт в сознание, - добавила Алина.

Сейчас уроженец республики находится в госпитале в городе Сихын. Так как это другая страна, счета за лечение выставляются огромные - за прошедшие трое суток счёт составил 23 млн вон – более 1,5 мл рублей.

Все контакты, по которым можно связаться с друзьями парня, а также банковские реквизиты указаны на странице Алины в Instagram: @alinamalina_b. Здесь также публикуется отчёт о поступивших средствах.

Южная Корея
 
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