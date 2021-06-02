Житель Бурятии выплатил долги по алиментам из Южной Кореи

Мужчина узнал о вынесенных ограничениях через родственников



Житель Бурятии выплатил алименты на содержание детей, находясь на заработках в Южной Корее.



- Судебные приставы взыскали с уроженца села Кижинга, находящегося на заработках в Южной Корее, алиментную задолженность в размере 77 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Исполнительный документ поступил в службу судебных приставов в сентябре 2020 года. Однако с тех пор мужчина так ни разу не заплатил детям.



Когда выяснилось, что должник живёт за границей, пристав ограничил его право выезда из России.



- Узнав об ограничении через родственников, должник вышел на связь с судебным приставом-исполнителем, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. После перечислил необходимую сумму на депозитный счет Кижингинского районного отделения. После поступления денежных средств судебный пристав-исполнитель отменил вынесенные запреты и ограничения, а 77 тысяч рублей распределил для перечисления на банковский счет взыскателя, - отметили в УФССП по Бурятии.



Теперь отец обязался ежемесячно своевременно платить алименты.

