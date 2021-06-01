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Жители Забайкалья приютили дикое животное в своём хозяйстве

Жители Забайкалья приютили дикое животное в своём хозяйстве
Общество,  Фото:госветслужба Забайкальского края
Косуля живёт во дворе вместе с коровами

В Забайкальском крае, в одном из хозяйств города Хилок проживает дикое животное – косуля. Такой находкой поделилась ветеринарный врач Хилокской станции по борьбе с болезнями животных Елена Осетрова.

- В этом хозяйстве необычное животное находится уже около двух лет. Владельцы спасли её, принеся из леса совсем маленькой. Косуля живёт во дворе вместе с коровами, но остаётся дикой. Людей к себе не подпускает, - пояснила Елена Осетрова.

В этот раз животному понадобилась ветеринарная помощь. Косуля стала линять раньше времени. Ветдоктором назначен витаминно-минеральный комплекс, а также обработка против паразитов.

Напомним, что сейчас в крае в плановом режиме продолжается весенняя вакцинация сельхозживотных. Профилактические мероприятия проводятся перед выводом скота на пастбищное содержание. Ветврачи вакцинируют против особо опасных болезней, а также отбирают пробы крови у животных. Об этом сообщает государственная ветеринарная служба Забайкальского края.
Забайкальский край ветеринария дикие животные косуля сельское хозяйство
 
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