В Бурятии дети высадили «Аллею памяти»

40 саженцев сосны, берёзы, акации и черемухи были высажены в центре села Хуртэй Кижингинского района
В центре села Хуртэй Кижингинского района члены школьного лесничества «Жители Земли» высадили саженцы. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Совместно с сотрудниками Кудунского лесхоза ребята в рамках акции «Сад памяти» высадили 40 саженцев сосны, берёзы, акации и черемухи. Перед посадкой лесники провели инструктаж – специалисты объяснили участникам акции, как правильно посадить саженцы ели, чтобы они прижились.
- Посадку мы провели в центре села в память о тех, кто защищал страну ценой собственной жизни и добился мирного неба над головой. Так мы увековечили их подвиг. Теперь жители села всегда будут помнить о погибших в Великой Отечественной войне, - рассказала Ольга Смолина, руководитель Кудунского лесхоза.
Акция является «Сад Памяти» международной.
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