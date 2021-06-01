В Бурятии дети высадили «Аллею памяти»

40 саженцев сосны, берёзы, акации и черемухи были высажены в центре села Хуртэй Кижингинского района



В центре села Хуртэй Кижингинского района члены школьного лесничества «Жители Земли» высадили саженцы. Об этом сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



Совместно с сотрудниками Кудунского лесхоза ребята в рамках акции «Сад памяти» высадили 40 саженцев сосны, берёзы, акации и черемухи. Перед посадкой лесники провели инструктаж – специалисты объяснили участникам акции, как правильно посадить саженцы ели, чтобы они прижились.



- Посадку мы провели в центре села в память о тех, кто защищал страну ценой собственной жизни и добился мирного неба над головой. Так мы увековечили их подвиг. Теперь жители села всегда будут помнить о погибших в Великой Отечественной войне, - рассказала Ольга Смолина, руководитель Кудунского лесхоза.



Акция является «Сад Памяти» международной.





