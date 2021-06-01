В Бурятии на пожаре погиб мужчина

Причина пожара – неосторожность при курении
31 мая по сообщению о пожаре в селе Петропавловка Джидинского района выезжали пожарные 9-го Селенгинского отряда ГПС Бурятии. По прибытии они обнаружили загорание внутри дома и плотное задымление.
В результате пожара выгорела спальная комната, повреждён диван и личные вещи на общей площади 8 кв. м. В спальной на диване обнаружено тело 60-летнего хозяина дома. Кожные покровы были частично повреждены.
- Причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Это предварительные итоги голосования
Обращения принимают диспетчеры службы «112»
«Первый раз за всё время работы встретили в лесу фазана», - поделился госинспектор
Улан-Удэнский горсовет депутатов провёл День открытых дверей
На вырученные деньги от продажи телефона он планировал купить билет в Забайкалье
Причина пожара – неосторожность при курении
За сутки составлено 102 протокола о нарушениях мер профилактики коронавируса
Финал конкурса красоты прошёл в Новосибирске
Из 17 вариантов скульптур для аэропорта «Байкал» выбрали лучшую
Памятник Эржене Будаевой появится на улице Ранжурова
В республике действует особый противопожарный режим
Популярный дневной экспресс отменяли из-за коронавируса
Законодательная инициатива касается только жителей ДФО
Укусы зарегистрированы во всех районах республики
Послеоперационный период прошёл без осложнений