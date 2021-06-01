В Бурятии на пожаре погиб мужчина









31 мая по сообщению о пожаре в селе Петропавловка Джидинского района выезжали пожарные 9-го Селенгинского отряда ГПС Бурятии. По прибытии они обнаружили загорание внутри дома и плотное задымление.В результате пожара выгорела спальная комната, повреждён диван и личные вещи на общей площади 8 кв. м. В спальной на диване обнаружено тело 60-летнего хозяина дома. Кожные покровы были частично повреждены.- Причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.