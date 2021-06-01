В Бурятии объявили конкурс на памятник Эржене Будаевой

Памятник Эржене Будаевой появится на улице Ранжурова



В Бурятии объявлен конкурс на лучшую концепцию памятника общественнице Эржене Будаевой. Об этом сообщил на своей странице в Facebook её племянник Саян Будаев.



- Инициатива создания в Улан-Удэ объекта архитектуры поддержана правительством Республики Бурятия. Поистине народный памятник появится в столице Бурятии. Он будет посвящён известному общественному деятелю, создателю ассоциации молодых инвалидов-колясочников «Преодоление», которая перевоплотилась в общественную организацию «Региональный общественный фонд по созданию безбарьерной среды» – Эржене Будаевой, - отмечает Саян Будаев.



Родственники, друзья Эржены Будаевой при поддержке правительства республики объявляют конкурс на лучшую концепцию памятника. Работы будет рассматривать рабочая группа.



- Согласно условиям конкурсного отбора, работы будут приниматься до 21 июня 2021 года. Просим присылать свои идеи на электронную почту по адресу pamyatnikerzhene@mail.ru, - добавил Саян Будаев.



Место под памятник мэрия согласовала на улице Ранжурова, рядом с «Аллеей отцов».



Справка:



Эржена Будаева стала лидером движения за безбарьерную среду в Бурятии и настоящим примером сильного и волевого человека, способного покорить любую вершину.



Она создатель ассоциации молодых инвалидов-колясочников «Преодоление», которая перевоплотилась в общественную организацию «Региональный общественный фонд по созданию безбарьерной среды». Фонд и сегодня успешно работает. Именно благодаря ей и её соратникам по движению удалось добиться в Улан-Удэ строительства дома для инвалидов-колясочников, аналогов которому в России нет. Сегодня он носит имя Эржены Будаевой.



Она была организатором концертов и соревнований среди инвалидов-колясочников, акций и социальных проектов, автором грантов и программ по обмену, позволяющие повышать уровень образования и перенимать опыт в инклюзии зарубежных стран. По её инициативе началась реализация проекта по инклюзивному образованию.



6 мая 2013 года Эржена Будаева безвременно ушла из жизни.



30 августа 2013 года на сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов Будаевой Эржене Хышиктуевне посмертно присвоено звание «Почётный гражданин города Улан-Удэ».

