В Бурятии объявили конкурс на памятник Эржене Будаевой

Памятник Эржене Будаевой появится на улице Ранжурова
В Бурятии объявлен конкурс на лучшую концепцию памятника общественнице Эржене Будаевой. Об этом сообщил на своей странице в Facebook её племянник Саян Будаев.
- Инициатива создания в Улан-Удэ объекта архитектуры поддержана правительством Республики Бурятия. Поистине народный памятник появится в столице Бурятии. Он будет посвящён известному общественному деятелю, создателю ассоциации молодых инвалидов-колясочников «Преодоление», которая перевоплотилась в общественную организацию «Региональный общественный фонд по созданию безбарьерной среды» – Эржене Будаевой, - отмечает Саян Будаев.
Родственники, друзья Эржены Будаевой при поддержке правительства республики объявляют конкурс на лучшую концепцию памятника. Работы будет рассматривать рабочая группа.
- Согласно условиям конкурсного отбора, работы будут приниматься до 21 июня 2021 года. Просим присылать свои идеи на электронную почту по адресу pamyatnikerzhene@mail.ru, - добавил Саян Будаев.
Место под памятник мэрия согласовала на улице Ранжурова, рядом с «Аллеей отцов».
Справка:
Эржена Будаева стала лидером движения за безбарьерную среду в Бурятии и настоящим примером сильного и волевого человека, способного покорить любую вершину.
Она создатель ассоциации молодых инвалидов-колясочников «Преодоление», которая перевоплотилась в общественную организацию «Региональный общественный фонд по созданию безбарьерной среды». Фонд и сегодня успешно работает. Именно благодаря ей и её соратникам по движению удалось добиться в Улан-Удэ строительства дома для инвалидов-колясочников, аналогов которому в России нет. Сегодня он носит имя Эржены Будаевой.
Она была организатором концертов и соревнований среди инвалидов-колясочников, акций и социальных проектов, автором грантов и программ по обмену, позволяющие повышать уровень образования и перенимать опыт в инклюзии зарубежных стран. По её инициативе началась реализация проекта по инклюзивному образованию.
6 мая 2013 года Эржена Будаева безвременно ушла из жизни.
30 августа 2013 года на сессии Улан-Удэнского городского совета депутатов Будаевой Эржене Хышиктуевне посмертно присвоено звание «Почётный гражданин города Улан-Удэ».
В Бурятии объявили конкурс на памятник Эржене Будаевой
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