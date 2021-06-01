На первенстве города спортсмены завоевали 24 медали
30 мая в Чите завершилось первенство города по кумите и ката среди спортсменов первого и второго обучения. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Бурятии.
Команда спортклуба «Чёрный пояс» федерации кёкусин-кан каратэ-до РБ выступила очень достойно. В общей сложности спортсмены завоевали 24 медали: 10 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых.
По ката золотые награды получили Жамсоева Туяна, Кузнецова Мария; серебряные - Жамсоева Намжилма, Очирова Арина, Борходоев Владисла; бронзовые - Манькова София, Алсаханова Людмила, Кузнецов Никита, Туркин Савелий и Сергеева Виктория.
По кумите первые места заняли Очирова Арина, Кузнецов Максим, Жамсоева Намжилма, Туркин Савелий, Шепелёва Анастасия, Лодоев Бато, Борходоев Владислав, Иванов Ринчин; вторые места - Рубцова Анастасия, Файвушев Виктор, Исаев Гордей, Сазонов Даниил; третьи места - Жамсоева Туяна и Кузнецова Мария.
Спортсмены тренируются под руководством Алексея Фёдорова и Леонида Кондратьева.
- У многих ребят это были первые соревнования по каратэ – желаем не останавливаться на достигнутом. Поздравляем всех ребят с заслуженными наградами! – сообщил Алексей Фёдоров.
Юные каратисты Бурятии успешно выступили в Чите
Общество, Фото:
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