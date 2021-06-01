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В Улан-Удэ на лето трудоустроили 400 подростков

В Улан-Удэ на лето трудоустроили 400 подростков
Общество,  Фото:pixabay.com
Их общая заработная плата составит в среднем 2700 рублей

В столице Бурятии в рамках мероприятий по временной занятости подростков в летний сезон этого года будут временно трудоустроены 400 детей от 14 до 17 лет. Все они будут работать в 16 учреждениях дополнительного образования и школах города, сообщает управление по информационной политике.

На трудоустройство подростков выделено более 1,4 миллион рублей. Самое большее количество школьников будут подрабатывать в детско-юношеском центре «Безопасное детство» и центре дополнительного образования «Эдельвейс».

- Общая заработная плата составит в среднем 2700 рублей на одного подростка. Учреждения сами будут регулировать количество отрабатываемых дней и часов. В основном дети будут заниматься благоустройством и делопроизводством, – рассказали в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

В соответствии с трудовым законодательством максимальная продолжительность рабочего времени во время каникул для подростков от 14 до 16 лет – 24 часа, но не более 5 часов в день, а для подростков от 16 до 18 лет - 35 часов, в день - не более 7 часов.

На сегодня все вакантные места заняты, уточнили в комитете.
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