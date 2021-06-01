Соревнования проходят в Усолье-Сибирском
В Иркутской области стартовали первенство Сибирского федерального округа и открытые областные соревнования по велоспорту по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри». Торжественное открытие областных соревнований состоялось 1 июня в лесном массиве Усольского лесхоза.
В этот день прошла групповая гонка в дисциплине «кросс-кантри» среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок 2003-2004 годов рождения. Также проводились гонки на выбывание среди девушек и юношей 2007 года рождения и младше.
2 июня состоится первенство Сибирского федерального округа по велоспорту по маунтинбайку среди юношей и девушек 15-16 лет. Открытие соревнований запланировано на 10:15. После открытия будет дан старт группового заезда гонки СФО. В 12:00 часов стартует групповой заезд открытых областных соревнований среди юношей и девушек 14 лет и младше.
В заключительный день, 3 июня, пройдут открытые областные соревнования по велоспорту МТБ. С 10:30 до 12:00 часов проводятся гонки на выбывание для юношей и девушек 15-16 лет. В 13:00 часов состоится торжественное закрытие соревнований, а также награждение победителей и призёров. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
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Иркутская область принимает первенство СФО по маунтинбайку
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