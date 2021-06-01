Сотрудники музея покажут весь цикл стрижки овец и связанные с ней ритуалы
5 июня с 13 часов в Этнографическом музее в Улан-Удэ состоится праздник стрижки овец. Посетители познакомятся с одним из символов кочевой культуры - овцой, животным, являющимся одним из пяти видов скота, традиционно разводимых бурятами.
- Овца занимала важное место в повседневном быту кочевника, его духовном мире. Без овечьей шерсти невозможно было создание войлочной юрты. Овечья шерсть шла на изготовление войлока для жилья, постели, одеяния. Баран широко использовался в обрядах жизненного цикла – на свадьбе, при рождении (усыновлении) ребенка, на погребальной церемонии, - отмечают в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Сотрудники музея покажут весь цикл стрижки овец и связанные с ней ритуалы.
Участники фольклорного ансамбля представят реконструкцию обряда катания войлока, споют народные песни и станцуют ёхор.
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Праздник стрижки овец пройдёт в Улан-Удэ
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