Артисты поздравят читинцев с Днём города в их дворах

Для горожан выступят Рома Жиган и Валера Бунт



30 мая на улицах Читы творческие коллективы выступят перед жителями столицы Забайкалья и поздравят их с Днём города. Об этом сообщает комитет культуры администрации Читы.



В Железнодорожном районе пройдут концерты муниципального духового оркестра под управлением заслуженного работника культуры России Андрея Гандзия, дирижёр – Дмитрий Старостин. Жители Железнодорожного района также могут познакомиться с творчеством ансамбля песни и пляски пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю (руководитель - Александр Якимов).



В Центральном районе горожан ждёт встреча с театром песни и танца «Забайкалье» (художественный руководитель – заслуженный работник культуры Читинской области Елена Михайлова, директор театра – Наталья Уланова). На аллее одного из дворов в микрорайоне Октябрьский для горожан и гостей города выступят рэп-исполнители Рома Жиган и Валера Бунт (г. Москва).



В Черновском районе земляков порадует концертными программами творческая группа культурно-досугового центра «Мир». В Ингодинском районе концертные номера покажет творческая группа культурно-досугового центра «Юность».



Кроме этого, пройдут выступления ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки» (художественный руководитель - заслуженный работник культуры Читинской области Нина Наконечная, директор ансамбля – Игорь Сапогов). По информации пресс-службы Забайкальской железной дороги, в течение всего дня коллектив выступит на одной из площадей и 10 импровизированных площадках во дворах жилых домов Ингодинского и Центрального районов краевой столицы.

