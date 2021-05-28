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Артисты поздравят читинцев с Днём города в их дворах

Артисты поздравят читинцев с Днём города в их дворах
Общество,  Фото:pixabay.com
Для горожан выступят Рома Жиган и Валера Бунт

30 мая на улицах Читы творческие коллективы выступят перед жителями столицы Забайкалья и поздравят их с Днём города. Об этом сообщает комитет культуры администрации Читы.

В Железнодорожном районе пройдут концерты муниципального духового оркестра под управлением заслуженного работника культуры России Андрея Гандзия, дирижёр – Дмитрий Старостин. Жители Железнодорожного района также могут познакомиться с творчеством ансамбля песни и пляски пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю (руководитель - Александр Якимов).

В Центральном районе горожан ждёт встреча с театром песни и танца «Забайкалье» (художественный руководитель – заслуженный работник культуры Читинской области Елена Михайлова, директор театра – Наталья Уланова). На аллее одного из дворов в микрорайоне Октябрьский для горожан и гостей города выступят рэп-исполнители Рома Жиган и Валера Бунт (г. Москва).

В Черновском районе земляков порадует концертными программами творческая группа культурно-досугового центра «Мир». В Ингодинском районе концертные номера покажет творческая группа культурно-досугового центра «Юность».

Кроме этого, пройдут выступления ансамбля песни и пляски «Забайкальские казаки» (художественный руководитель - заслуженный работник культуры Читинской области Нина Наконечная, директор ансамбля – Игорь Сапогов). По информации пресс-службы Забайкальской железной дороги, в течение всего дня коллектив выступит на одной из площадей и 10 импровизированных площадках во дворах жилых домов Ингодинского и Центрального районов краевой столицы.
Чита день города концерт Праздники
 
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