Улан-удэнец устроил склад ненужных вещей на лестничной площадке

Склад из ненужных вещей прямо на лестничной площадке устроил сосед с верхнего этажа. Горы мусора он также постоянно хранил у себя на балконе. Оперативно решить мусорную проблему помогли сотрудники МЧС.



- Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ Ирина Сурикова провела с мужчиной профилактическую беседу. Она подробно рассказала об основных правилах и требованиях пожарной безопасности, а также об административной ответственности граждан за их нарушение. Собственник квартиры принял к сведению все рекомендации сотрудников МЧС России и очистил территорию от мусора, - сообщили в ГУ МЧС России по республике.







Жительница Улан-Удэ обратилась с просьбой в МЧС в решении проблемы захламлённости своего подъезда.Недавно на имя начальника ГУ МЧС России по республике генерал-майора Александра Маркова пришло письмо от горожанки со словами благодарности.- Хочу поблагодарить сотрудников Главного управления МЧС России по Бурятии, и в частности, Ирину Сурикову за оперативное реагирование на моё заявление и выезд на место. Уже на следующий день после визита МЧС России мои соседи устранили все нарушения противопожарных правил. Огромное спасибо! - написала женщина.