 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 мая

26 мая

Популярное

Улан-удэнец устроил склад ненужных вещей на лестничной площадке

Улан-удэнец устроил склад ненужных вещей на лестничной площадке
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
После визита сотрудников МЧС мужчина убрал мусор

Жительница Улан-Удэ обратилась с просьбой в МЧС в решении проблемы захламлённости своего подъезда.

Склад из ненужных вещей прямо на лестничной площадке устроил сосед с верхнего этажа. Горы мусора он также постоянно хранил у себя на балконе. Оперативно решить мусорную проблему помогли сотрудники МЧС.

- Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Улан-Удэ Ирина Сурикова провела с мужчиной профилактическую беседу. Она подробно рассказала об основных правилах и требованиях пожарной безопасности, а также об административной ответственности граждан за их нарушение. Собственник квартиры принял к сведению все рекомендации сотрудников МЧС России и очистил территорию от мусора, - сообщили в ГУ МЧС России по республике.


Недавно на имя начальника ГУ МЧС России по республике генерал-майора Александра Маркова пришло письмо от горожанки со словами благодарности.

- Хочу поблагодарить сотрудников Главного управления МЧС России по Бурятии, и в частности, Ирину Сурикову за оперативное реагирование на моё заявление и выезд на место. Уже на следующий день после визита МЧС России мои соседи устранили все нарушения противопожарных правил. Огромное спасибо! - написала женщина.
МЧС мусор
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятских борцов вызвали на крупные сборы
Бурятских борцов вызвали на крупные сборы
Общество, 27.05.2021
Представители Бурятии поучаствуют в сборах команды России для подготовки к Олимпиаде
По городам Бурятии гуляла байкальская нерпа
По городам Бурятии гуляла байкальская нерпа
Общество, 27.05.2021
В республике прошла необычная экологическая акция
Четыре человека стали почётными гражданами Иркутска
Четыре человека стали почётными гражданами Иркутска
Общество, 27.05.2021
Выбирать пришлось из семи кандидатов
Улан-удэнка через суд выселила людей из своей квартиры
Улан-удэнка через суд выселила людей из своей квартиры
Общество, 27.05.2021
Больше года они отказывались выселяться
Улан-удэнец устроил склад ненужных вещей на лестничной площадке
Улан-удэнец устроил склад ненужных вещей на лестничной площадке
Общество, 27.05.2021
После визита сотрудников МЧС мужчина убрал мусор
В Бурятии второй день нет лесных пожаров
В Бурятии второй день нет лесных пожаров
Общество, 27.05.2021
В республике продолжают выявлять нарушения правил пожарной безопасности
В Бурятии водителя трамвая накажут за работу без маски
В Бурятии водителя трамвая накажут за работу без маски
Общество, 27.05.2021
В общественном транспорте выявляют нарушителей масочного режима
В детсаду в Бурятии нашли просроченную крупу
В детсаду в Бурятии нашли просроченную крупу
Общество, 27.05.2021
Детскому саду выдано предписание
В Бурятии домашний кот поймал во дворе змею
В Бурятии домашний кот поймал во дворе змею
Общество, 27.05.2021
«Очень страшно», - призналась хозяйка кота
В Улан-Удэ сотрудники ДПС помогли спасти жизнь водителю
В Улан-Удэ сотрудники ДПС помогли спасти жизнь водителю
Общество, 27.05.2021
Мужчине стало плохо за рулём, он едва не потерял сознание
В Улан-Удэ День города перенесли на неизвестный срок
В Улан-Удэ День города перенесли на неизвестный срок
Общество, 27.05.2021
Решение связано с эпидемиологической обстановкой в столице Бурятии
Отрезанный посёлок в Бурятии свяжут с «большой землёй»
Отрезанный посёлок в Бурятии свяжут с «большой землёй»
Общество, 27.05.2021
В посёлок Боксон можно добраться только вплавь

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^