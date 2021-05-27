В Бурятии вдове ветерана затянули с соцподдержкой

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская работа, в Кабанском районе администрацией городского поселения «Селенгинское» 3 марта поставлена на учёт в качестве нуждающейся в жилом помещении вдова ветерана Великой Отечественной войны.



Вместе с тем муниципалитетом нарушен установленный законом 5-дневный срок направления информации о постановке женщины на учёт в министерство социальной защиты населения Бурятии для включения в сводный список граждан на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильём. Указанная информация представлена в министерство лишь 7 апреля.



В связи с этим прокурор района главе городского поселения «Селенгинское» внёс представление, которое удовлетворено.



После прокурорского вмешательства вдове ветерана Великой Отечественной войны выдано свидетельство о предоставлении субсидии для приобретения жилья, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.

