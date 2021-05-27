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В Бурятии вдове ветерана затянули с соцподдержкой

В Бурятии вдове ветерана затянули с соцподдержкой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская работа, в Кабанском районе администрацией городского поселения «Селенгинское» 3 марта поставлена на учёт в качестве нуждающейся в жилом помещении вдова ветерана Великой Отечественной войны.

Вместе с тем муниципалитетом нарушен установленный законом 5-дневный срок направления информации о постановке женщины на учёт в министерство социальной защиты населения Бурятии для включения в сводный список граждан на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильём. Указанная информация представлена в министерство лишь 7 апреля.

В связи с этим прокурор района главе городского поселения «Селенгинское» внёс представление, которое удовлетворено.

После прокурорского вмешательства вдове ветерана Великой Отечественной войны выдано свидетельство о предоставлении субсидии для приобретения жилья, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа. 
прокуратура ветераны ВОВ
 
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