В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская работа, в Кабанском районе администрацией городского поселения «Селенгинское» 3 марта поставлена на учёт в качестве нуждающейся в жилом помещении вдова ветерана Великой Отечественной войны.
Вместе с тем муниципалитетом нарушен установленный законом 5-дневный срок направления информации о постановке женщины на учёт в министерство социальной защиты населения Бурятии для включения в сводный список граждан на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильём. Указанная информация представлена в министерство лишь 7 апреля.
В связи с этим прокурор района главе городского поселения «Селенгинское» внёс представление, которое удовлетворено.
После прокурорского вмешательства вдове ветерана Великой Отечественной войны выдано свидетельство о предоставлении субсидии для приобретения жилья, сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа.
В Бурятии вдове ветерана затянули с соцподдержкой
Общество, Фото:
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