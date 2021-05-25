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В Улан-Удэ привели в порядок могилу ветерана

В Улан-Удэ привели в порядок могилу ветерана
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
70-летняя пенсионерка попросила помощи с обустройством могилы своего отца-ветерана

Региональное отделение ОНФ откликнулось на обращение жительницы Улан-Удэ, попросившей помочь облагородить могилу её отца – ветерана Великой Отечественной войны Степана Кирилловича Дружинина. Женщина одинокая пенсионерка. Сейчас ей помочь в бытовых вопросах некому. Её отец-ветеран умер в 2011 году и был похоронен на городском кладбище в посёлке Стеклозавод. Местность там гористая и требует частого ухода. В период выпадения обильных осадков и во время таяния снега вода подтапливает грунт, что делает вид могил неэстетичным. Пенсионерка своими силами справиться с обустройством могилы уже не может, рассказали в ОНФ по Бурятии.


Степан Кириллович Дружинин родился в 1926 году в селе Байкало-Кудара Кабанского района Бурятии. В 1943 году его призвали в армию, где он учился на снайпера до мая 1944 года. Потом его вместе с сослуживцами направили на фронт. Служить во время войны ему довелось на Ленинградском фронте, он участвовал в освобождении города Нарва в Эстонии. Нарвская битва вошла в историю, как одно из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной, она длилась семь с половиной месяцев, до середины сентября 1944-го. Сейчас это самый русский город современной Эстонии, который с полным правом можно назвать Городом воинской славы России.

Нарвская битва длилась дольше, чем Сталинградская. Но сейчас это сражение мало известно: в военно-исторических изданиях о тех событиях говорится лишь, что в результате Нарвской наступательной операции Ленинградского фронта, при поддержке Балтийского флота, 24-30 июля 1944 года были возвращены города Нарва и Ивангород. Тем временем к наступательной операции было подключено свыше 136 тысяч советских солдат и офицеров. Среди них был и Степан Кириллович Дружинин. Во время тех событий он получил страшное осколочное ранение. После чего Степана Кирилловича направили в Ленинградский госпиталь на лечение, где ему было сделано семь операций.

Реабилитацию проходил боец в Кирове, там же после выписки из госпиталя учился с марта по октябрь 1945 года на курсах воздушных стрелков. В Кирове встретил Победу советских войск над фашизмом. За боевые заслуги получил награду.

С 1945 по 1947 годы служил в 265 полку бомбардировщиков воздушным стрелком. Позже по болезни лёгких был демобилизован из армии. Вернулся в родную Байкало-Кудару, устроился на работу трактористом. С супругой воспитывал дочь. Через несколько лет семья Степана Кирилловича переехала в село Выдрино Кабанского района, где ветеран Великой Отечественной трудился автослесарем.

Этот человек прошёл сложный боевой путь и прожил достойную жизнь. Сейчас его единственной дочери уже за 70 лет. За помощью в приведении в порядок могилы Степана Кирилловича его дочь обратилась в Народный фронт Бурятии.

Активисты ОНФ совместно с участниками команды «Молодёжка ОНФ» в Бурятии устроили искусственный цветник на могиле ветерана. Также они вымостили тротуарной плиткой территорию вокруг могилы. Для этого была прополота вся сухая трава, выровнена площадка вокруг могилы, установлена плитка и размещены новые искусственные цветы.

Обратившаяся пенсионерка поблагодарила всех, кто ей помог.







ветераны ВОВ ОНФ кладбище
 
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