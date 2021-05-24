Улан-удэнец сам залатал дыры на площадке Водяновой

«Починил площадку Водяновой! Так как дети пролезают через дыры в заборе и играют там. Да, возможно, сама конструкция износилась и необходимо потратить бюджетные деньги (более 5 млн руб) и купить новую! Но такой мелкий ремонт можно было бы сделать!!! Огромная вам благодарность!» – говорится в описании к видео.







Горожане с воодушевлением отреагировали на поступок Зоригто. Улан-удэнцы благодарят в комментариях: «Не все герои носят плащи», «Какой молодец, вот сразу видно хозяйственный, мелочь вроде, а увидел и устранил!», «Снимаю шляпу», «Красавчик», «Какой же молодец!!! Успехов и счастья большого!».

























