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Улан-удэнец сам залатал дыры на площадке Водяновой

Улан-удэнец сам залатал дыры на площадке Водяновой
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Неравнодушный улан-удэнец частично отремонтировал закрытую популярную площадку

Улан-удэнец, гендиректор кафе Зоригто Дагбаин частично отремонтировал детскую игровую площадку от фонда «Обнажённые сердца» Натальи Водяновой.

Мужчина вооружился строительной рулеткой, измерил размер дыр в полу, изготовил доски нужных размеров и сам прибил их. Видео он опубликовал на своей странице, его также репостнул паблик ves_ulan_ude_.

«Починил площадку Водяновой! Так как дети пролезают через дыры в заборе и играют там. Да, возможно, сама конструкция износилась и необходимо потратить бюджетные деньги (более 5 млн руб) и купить новую! Но такой мелкий ремонт можно было бы сделать!!! Огромная вам благодарность!» – говорится в описании к видео.


Горожане с воодушевлением отреагировали на поступок Зоригто. Улан-удэнцы благодарят в комментариях: «Не все герои носят плащи», «Какой молодец, вот сразу видно хозяйственный, мелочь вроде, а увидел и устранил!», «Снимаю шляпу», «Красавчик», «Какой же молодец!!! Успехов и счастья большого!».



Как сообщал «Байкал-Daily», площадку Водяновой недавно закрыли для обследования. За 12 лет существования площадка порядком износилась, представляет опасность и подлежит ремонту. В мэрии сообщали, что эксперты после обследования выдадут заключение о состоянии игрового оборудования.

Однако детей закрытые ворота не останавливают. Через дырку в металлическом заборе без труда пролезет даже взрослый человек, что и сделала недавно местная жительница. Она запечатлела печальное состояние игрового комплекса: опасные дыры в полу, разрушенные горки, отсутствие иллюминаторов на «Пиратском корабле», из-за чего есть риск упасть на землю, разбросанное по всей площадке прорезиненное покрытие. Некоторые деревянные балки игрового комплекса прогнили и разрушаются.






детские площадки
 
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