91-летняя Нина Георгиевна стала участницей проекта «Мечта ветерана»
91-летняя жительница села Можайка Еравнинского района Бурятии Нина Георгиевна Белобородова получила в подарок ноутбук. Теперь она может общаться по видеосвязи со своими родными, чаще видеть своих внуков и правнуков, сообщает АМО «Эгитуйское» на своей странице в соцсети.
Нина Георгиевна труженик тыла Великой Отечественной войны.
Подарок был вручен в рамках проекта «Мечта ветерана».
В Бурятии труженице тыла подарили ноутбук
Общество, Фото:
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