В Бурятии труженице тыла подарили ноутбук

Общество, Фото: АМО Эгитуйское

91-летняя Нина Георгиевна стала участницей проекта «Мечта ветерана»



91-летняя жительница села Можайка Еравнинского района Бурятии Нина Георгиевна Белобородова получила в подарок ноутбук. Теперь она может общаться по видеосвязи со своими родными, чаще видеть своих внуков и правнуков, сообщает АМО «Эгитуйское» на своей странице в соцсети.



Нина Георгиевна труженик тыла Великой Отечественной войны.



Подарок был вручен в рамках проекта «Мечта ветерана».





