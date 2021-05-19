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В Бурятии труженице тыла подарили ноутбук

В Бурятии труженице тыла подарили ноутбук
Общество,  Фото:АМО Эгитуйское
91-летняя Нина Георгиевна стала участницей проекта «Мечта ветерана»

91-летняя жительница села Можайка Еравнинского района Бурятии Нина Георгиевна Белобородова получила в подарок ноутбук. Теперь она может общаться по видеосвязи со своими родными, чаще видеть своих внуков и правнуков, сообщает АМО «Эгитуйское» на своей странице в соцсети.

Нина Георгиевна труженик тыла Великой Отечественной войны.

Подарок был вручен в рамках проекта «Мечта ветерана».


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