Бурятские тайбоксёры стали призёрами первенства России

Соревнования в весовой категории до 42 кг выиграла Дарья Ербаева



С 11 по 18 мая в Московской области проходит первенство России по тайскому боксу. В соревнованиях принимают участие юниоры и юниорки (16-17 лет, не ниже II разряда), юноши и девушки (14-15 лет, не ниже III разряда), мальчики и девочки (12-13 лет, не ниже III юн. разряда).



Успешно выступили на турнире представители Бурятии. Победительницей первенства у девушек в весовой категории до 42 кг стала Дарья Ербаева. Спортсменка занимается у тренера Ольги Межениной.



Серебряным призёром соревнований у юниорок в весовой категории до 60 кг стала Екатерина Карнакова. Ещё одна медаль у Владислава Сугробова. Он стал третьим у юношей в весовой категории до 40 кг, сообщает федерация тайского бокса Бурятии.



Соревнования стали отборочным этапом для участия в первенстве мира среди юниоров и юниорок 16-17 лет, юношей и девушек 14-15 лет, мальчиков и девочек 12-13 лет.

