В Бурятии начиналась работа над проектом «Солнечные дети»

В Улан-Удэ планируют создать актёрскую школу для детей с синдромом Дауна



В Бурятии началась работа над проектом «Солнечные дети». Субсидию из республиканского бюджета на его осуществление получил Союз театральных деятелей РБ. Всего в 2021 году на эти цели предусмотрены 7,5 млн рублей. Поддержку получат 44 социально ориентированные организации региона.



Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты Бурятии, социально-творческий проект «Солнечные дети» направлен на работу с семьями, в которых воспитываются дети с синдромом Дауна. По замыслу его авторов, планируется создание актёрской школы-студии для нормотипичных детей, с одной стороны, и детей с синдромом Дауна, с другой. Целью проекта станут повышение толерантности общества к людям с ограниченными возможностями, а также проявления эмпатии и милосердия, открытости и принятия равных прав.



- Наш проект родился в рамках другого проекта под названием «Я здесь», когда ребята с синдромом Дауна занимались с актёрами Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева и подготовили спектакль-перформанс. Полученный опыт имел положительные результаты и показал, как «солнечным детям» необходимо внимание, общение, возможности раскрытия своего творческого потенциала. Он продемонстрировал, что обучение актёрскому мастерству полезно для гармоничного развития личности, - рассказала автор проекта, член Союза театральных деятелей РФ, актриса Русского драмтеатра Лиана Щетилина. - Ребятам с особенностями в развитии проект поможет адаптироваться в обществе, стать более самостоятельными, приобрести уникальный опыт самореализации и уверенности в себе.



Заключительным этапом проекта станет мероприятие с привлечением профессиональных актёров, обмен положительным опытом.

