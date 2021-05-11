 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 мая

10 мая

Популярное

В Улан-Удэ освистали Вечер памяти ко Дню Победы

В Улан-Удэ освистали Вечер памяти ко Дню Победы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Зрителям не понравились реальные письма с фронта погибшего бойца и музыка Шостаковича

В Улан-Удэ произошёл культурный скандал, связанный с вечером памяти ко Дню Победы, который состоялся 9 мая в Бурятском театре оперы и балета. Вечер памяти был подготовлен совместно с музеем истории Бурятии. Однако мероприятие не понравилось отдельным зрителям, которые его освистали.

Режиссёром был Владимир Бочаров. Он написал о произошедшем на своей странице в Facebook. По его словам, вечер памяти планировался радикально тихим и минималистичным. Главными героями вечера стали письма молодого бойца, который погиб на фронте. Автор писем - 19-летний Михаил Турошев. Молодой человек воевал полтора года - с января 1943 по июль 1944. Он писал письма своей маме.

- Ни секунды пафоса. Все документально. Главные герои - письма и реальные объекты из коллекции музея, - рассказывает о вечере режиссёр. - Вечер освистали!

Письма погибшего бойца зачитывала директор театра Эржена Жамбалова. Письма не отличались высоким слогом – парень писал простым языком о своих бытовых проблемах.

- Он писал письма своей маме. Он не был писатель и поэт. Его слог не отличался высоким стилем. Он искренне писал про всё, что его окружало, а рядом с ним шла смерть. У него болел зуб, и рядом смерть; продавал кальсоны, ботинки, и рядом смерть; ел картошку, пил водку, и рядом смерть; освобождал города, и рядом смерть... Так он шёл к своей последней битве 27 июля 1944 года, - поделился Владимир Бочаров.

Однако зрители, видимо, ожидавшие совсем не этого, а выступления танцоров и певцов, освистали историю погибшего бойца. Эржена Жамбалова была вынуждена покинуть сцену.

Затем перед зрителями выступили московские музыканты, исполнившие квартет Шостаковича «Памяти жертв фашизма и войны». Говоря о музыке, режиссёр рассказал, что она тоже интимная, очень личная, автобиографичная, «но одновременно пронизанная чувством общечеловеческой боли».

- И музыку Шостаковича освистали! Для меня совершенно невероятно, почти невозможно представить это в XXI веке. Но это так! И я благодарен безмерно музыкантам, сыгравшим квартет до конца под хлопки, свист и крики из зала. Спасибо! Браво! Сейчас очень много мыслей. Мне ещё предстоит всё обдумать, - признался режиссёр.

Владимир Бочаров остался шокирован произошедшем. В заключении своего поста он сделал некоторые выводы о нынешнем праздновании Дня Победы: «Но как же так, за считанные годы мы превратили День памяти в Диснейленд с «Катюшей», «Смуглянкой» и пластиковыми флажками за 100 рублей?»

В комментариях многие поддерживают режиссёра, а также делятся своими впечатления и эмоциями о произошедшем: «Ну как так... я уже от описания этого проекта вибрирую. Очень жаль, что тебе пришлось это пережить», «Вова! Очень сочувствую! У меня в голове не укладывается...», «Так мне было стыдно перед артистами, стыдно за публику, за всё, что происходило в зале», «Внезапно. Насколько могу судить, проект очень крутой!», «Огромное спасибо, что созидаете! И, к сожалению, непостижимо, что написанное вами правда и наша действительность. И все же - дорогу осилит идущий!», «Когда музыканты играли в этом аду, это было какое-то настоящее мужество».
День Победы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ стартовал чемпионат России по женской борьбе
В Улан-Удэ стартовал чемпионат России по женской борьбе
Общество, 11.05.2021
В первый день на ковёр выйдут 16 представительниц Бурятии
В Бурятии назвали позитивные и негативные события апреля
В Бурятии назвали позитивные и негативные события апреля
Общество, 11.05.2021
Позитивных событий в апреле в Бурятии оказалось, по оценке политологов, больше, чем негативных
Жительницу Бурятии обязали поделиться жильём с детьми
Жительницу Бурятии обязали поделиться жильём с детьми
Общество, 11.05.2021
Нарушение с маткапиталом выявила прокуратура
В Улан-Удэ до +15 градусов
В Улан-Удэ до +15 градусов
Общество, 11.05.2021
По республике днём преимущественно без осадков
В Чите ветеран замерзает в собственной квартире
В Чите ветеран замерзает в собственной квартире
Общество, 10.05.2021
Начала доследственная проверка 
В районе Бурятии прошли авто и велопробеги
В районе Бурятии прошли авто и велопробеги
Общество, 10.05.2021
Заезды посвятили Дню Победы 
В Улан-Удэ устроили концерт для 100-летнего ветерана
В Улан-Удэ устроили концерт для 100-летнего ветерана
Общество, 10.05.2021
Клавдия Афанасьевна 20 лет проработала в городской больнице № 4
Житель Бурятии устроил лесной пожар, сжигая одежду
Житель Бурятии устроил лесной пожар, сжигая одежду
Общество, 10.05.2021
Мужчина состоит на учёте у врача-психиатра
В Улан-Удэ праздничный салют состоял из 300 зарядов
В Улан-Удэ праздничный салют состоял из 300 зарядов
Общество, 10.05.2021
Празднование Дня Победы завершилось артиллерийским салютом 
В Бурятии подростки предстанут перед судом за сообщение о взрыве
В Бурятии подростки предстанут перед судом за сообщение о взрыве
Общество, 10.05.2021
Молодые люди соврали о готовящемся взрыве 
В Бурятии за сутки зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса
В Бурятии за сутки зарегистрировано 25 новых случаев коронавируса
Общество, 10.05.2021
Общее число случаев заражения превышает 37 тысяч 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^