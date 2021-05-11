В Улан-Удэ освистали Вечер памяти ко Дню Победы

Зрителям не понравились реальные письма с фронта погибшего бойца и музыка Шостаковича



В Улан-Удэ произошёл культурный скандал, связанный с вечером памяти ко Дню Победы, который состоялся 9 мая в Бурятском театре оперы и балета. Вечер памяти был подготовлен совместно с музеем истории Бурятии. Однако мероприятие не понравилось отдельным зрителям, которые его освистали.



Режиссёром был Владимир Бочаров. Он написал о произошедшем на своей странице в Facebook. По его словам, вечер памяти планировался радикально тихим и минималистичным. Главными героями вечера стали письма молодого бойца, который погиб на фронте. Автор писем - 19-летний Михаил Турошев. Молодой человек воевал полтора года - с января 1943 по июль 1944. Он писал письма своей маме.



- Ни секунды пафоса. Все документально. Главные герои - письма и реальные объекты из коллекции музея, - рассказывает о вечере режиссёр. - Вечер освистали!



Письма погибшего бойца зачитывала директор театра Эржена Жамбалова. Письма не отличались высоким слогом – парень писал простым языком о своих бытовых проблемах.



- Он писал письма своей маме. Он не был писатель и поэт. Его слог не отличался высоким стилем. Он искренне писал про всё, что его окружало, а рядом с ним шла смерть. У него болел зуб, и рядом смерть; продавал кальсоны, ботинки, и рядом смерть; ел картошку, пил водку, и рядом смерть; освобождал города, и рядом смерть... Так он шёл к своей последней битве 27 июля 1944 года, - поделился Владимир Бочаров.



Однако зрители, видимо, ожидавшие совсем не этого, а выступления танцоров и певцов, освистали историю погибшего бойца. Эржена Жамбалова была вынуждена покинуть сцену.



Затем перед зрителями выступили московские музыканты, исполнившие квартет Шостаковича «Памяти жертв фашизма и войны». Говоря о музыке, режиссёр рассказал, что она тоже интимная, очень личная, автобиографичная, «но одновременно пронизанная чувством общечеловеческой боли».



- И музыку Шостаковича освистали! Для меня совершенно невероятно, почти невозможно представить это в XXI веке. Но это так! И я благодарен безмерно музыкантам, сыгравшим квартет до конца под хлопки, свист и крики из зала. Спасибо! Браво! Сейчас очень много мыслей. Мне ещё предстоит всё обдумать, - признался режиссёр.



Владимир Бочаров остался шокирован произошедшем. В заключении своего поста он сделал некоторые выводы о нынешнем праздновании Дня Победы: «Но как же так, за считанные годы мы превратили День памяти в Диснейленд с «Катюшей», «Смуглянкой» и пластиковыми флажками за 100 рублей?»



В комментариях многие поддерживают режиссёра, а также делятся своими впечатления и эмоциями о произошедшем: «Ну как так... я уже от описания этого проекта вибрирую. Очень жаль, что тебе пришлось это пережить», «Вова! Очень сочувствую! У меня в голове не укладывается...», «Так мне было стыдно перед артистами, стыдно за публику, за всё, что происходило в зале», «Внезапно. Насколько могу судить, проект очень крутой!», «Огромное спасибо, что созидаете! И, к сожалению, непостижимо, что написанное вами правда и наша действительность. И все же - дорогу осилит идущий!», «Когда музыканты играли в этом аду, это было какое-то настоящее мужество».

