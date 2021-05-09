В Бурятии прошёл чемпионат по автокроссу. Фоторепортаж

На чемпионате вместе с автогонщиками-мужчинами соревновалась единственная леди



На автодроме в селе Нюки Кабанского района состоялся открытый чемпионат Бурятии по автомобильному кроссу. Чемпионат собрал 13 участников в трёх классах из Улан-Удэ, Кабанского района и Иркутска.



Впервые на турнире участвовала девушка. Автогонщица Ксения Гребёнкина заняла четвёртое место в классе Super 1600. Организаторы удостоили её звания «Дебют».



Результаты чемпионата Бурятии:



Класс Д2К (классика)



1. Щербаков Александр (Улан удэ)

2. Курбатов Максим (Кабанск)

3. Котовщиков Виктор (Улан-Удэ)



Класс Super 1600



1.Жидовецкий Владимир (Улан-Удэ)

2. Петрушин Василий (Иркутск)

3. Заруднев Виктор ( Иркутск)



Класс Cуперавто (3500)



1. Борис Гумниц (Улан-Удэ)

2. Дмитрий Бадмаев (Улан-Удэ)

3. Александр Бадмаев (Улан-Удэ)



Организаторы мероприятия – Кабанский район, федерация автомобильного спорта Бурятии и спортивно-технический клуб «Сибирь».



