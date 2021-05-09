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В Бурятии прошёл чемпионат по автокроссу. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На чемпионате вместе с автогонщиками-мужчинами соревновалась единственная леди

На автодроме в селе Нюки Кабанского района состоялся открытый чемпионат Бурятии по автомобильному кроссу. Чемпионат собрал 13 участников в трёх классах из Улан-Удэ, Кабанского района и Иркутска.

Впервые на турнире участвовала девушка. Автогонщица Ксения Гребёнкина заняла четвёртое место в классе Super 1600. Организаторы удостоили её звания «Дебют».

Результаты чемпионата Бурятии:

Класс Д2К (классика)

1. Щербаков Александр (Улан удэ)
2. Курбатов Максим (Кабанск)
3. Котовщиков Виктор (Улан-Удэ)

Класс Super 1600

1.Жидовецкий Владимир (Улан-Удэ)
2. Петрушин Василий (Иркутск)
3. Заруднев Виктор ( Иркутск)

Класс Cуперавто (3500)

1. Борис Гумниц (Улан-Удэ)
2. Дмитрий Бадмаев (Улан-Удэ)
3. Александр Бадмаев (Улан-Удэ)

Организаторы мероприятия – Кабанский район, федерация автомобильного спорта Бурятии и спортивно-технический клуб «Сибирь».

спорт автогонки
 
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