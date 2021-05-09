На чемпионате вместе с автогонщиками-мужчинами соревновалась единственная леди
На автодроме в селе Нюки Кабанского района состоялся открытый чемпионат Бурятии по автомобильному кроссу. Чемпионат собрал 13 участников в трёх классах из Улан-Удэ, Кабанского района и Иркутска.
Впервые на турнире участвовала девушка. Автогонщица Ксения Гребёнкина заняла четвёртое место в классе Super 1600. Организаторы удостоили её звания «Дебют».
Результаты чемпионата Бурятии:
Класс Д2К (классика)
1. Щербаков Александр (Улан удэ)
2. Курбатов Максим (Кабанск)
3. Котовщиков Виктор (Улан-Удэ)
Класс Super 1600
1.Жидовецкий Владимир (Улан-Удэ)
2. Петрушин Василий (Иркутск)
3. Заруднев Виктор ( Иркутск)
Класс Cуперавто (3500)
1. Борис Гумниц (Улан-Удэ)
2. Дмитрий Бадмаев (Улан-Удэ)
3. Александр Бадмаев (Улан-Удэ)
Организаторы мероприятия – Кабанский район, федерация автомобильного спорта Бурятии и спортивно-технический клуб «Сибирь».
В Бурятии прошёл чемпионат по автокроссу. Фоторепортаж
Общество, Фото:
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