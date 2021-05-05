В Бурятии клуб автолюбителей сделал подарки ветеранам

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Поздравления принимали семьи Лазаря Афанасьева и Зои Большаковой



В минувшие выходные в Кяхтинском районе Бурятии чествовали ветеранов Великой Отечественной войны. Инициатором мероприятия стал уроженец города Кяхта Александр Бурунов. Он обратился с просьбой в отдел социальной защиты населения района о содействии в организации встречи и поздравлении участника Великой Отечественной войны Лазаря Анисимовича Афанасьева и участницы трудового фронта Зои Николаевны Большаковой.



- Инициативная группа, которая называет себя «Марк2 jzx90 Улан-Удэ», предусмотрела приобретение продуктовых наборов для двух ветеранов Кяхтинского района и попросили нас посодействовать во встрече, - рассказала начальник отдела соцзащиты населения Ирина Сафронова.



В доме у ветерана Лазаря Анисимовича гостей встречали дочери Галина, Вера и Ольга. Они с большой благодарностью приняли продуктовые наборы в канун Дня Победы.



- В ряды Красной Армии папу призвали в 1941 году. Он был направлен на Запад, где проходил учёбу. Потом переправили в Читу, где была сформирована 227 курсантская бригада, которая в мае того же года была переброшена на территорию Монголии. А отделение стало называться 334 отдельным противотанковым артиллерийским дивизионом, - рассказали дочери Лазаря Анисимовича. - Они вели оборонительные работы, чтобы сдержать японские войска. В 1945 году войска прошли большой Хинганский хребет, вышли в районы Чуфын, Чаньчунь, Мукден и Цицикар, отрезав с запада части Квантунской армии. После чего все японские войска капитулировали… В конце сентября 1945 года часть Лазаря Анисимовича направилась на Родину. В декабре 1946 года он был демобилизован.



Сразу после демобилизации Лазарь Анисимович приступил к работе. Устроился бухгалтером в районной конторе «Заготживсырье», а три года спустя возглавил предприятие. В сентябре 1951 года он был направлен в Кяхтинский район на должность уполномоченного министерства заготовок СССР по району.



В мае 1955 года участник Великой Отечественной войны переехал с семьёй в село Усть-Киран, так как его избрали освобождённым секретарём парткома, а годом позже – председателем правления колхоза им. Ленина, который через год был преобразован в совхоз. В 1961 году Лазаря Анисимовича назначили директором совхоза «Кяхтинский». Свою трудовую деятельность он закончил в 1990 году, общий стаж работы – 50 лет.



Лазарь Анисимович – почётный гражданин Кяхтинского района. Он награжден орденами Отечественной войны II степени, «Знак почёта», «Партийная доблесть», медалью «За победу над Японией», «За освоение ценных и залежных земель», многочисленными грамотами и наградами партийных и советских органов.



Ирина Владимировна – дочь Зои Николаевны Большаковой также была удивлена появлением в их доме таких гостей. Как выяснилось, не так давно она после долгой разлуки с мамой вернулась на постоянное место жительство из Украины в Кяхтинский район. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

