Тайбоксёр из Бурятии прошёл в полуфинал чемпионата России

Три спортсмена сборной республики уступили своим соперникам



В Кемерово с 26 по 30 апреля проходит чемпионат России по тайскому боксу. Турнир приурочен к 300-летию Кемеровской области и 20-летию основания местной федерации тайского бокса. В соревнованиях принимает участие более 200 спортсменов из 30 регионов страны.



Стали известны первые результаты сборной Бурятии. 27 апреля Саян Арамхиев одержал победу над Дмитрием Юдановым из Челябинска в весовой категории 67 кг и прошёл в полуфинал чемпионата. Максим Гаськов уступил Ованесу Нагабедяну из Москвы. Также завершили вчера соревнования Бато Бадархаев и Иван Соковиков. Об этом сообщает федерация тайского бокса республики.



Напомним, что чемпионат в Кемерове является основным этапом отбора в сборную России.

