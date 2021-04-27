Три спортсмена сборной республики уступили своим соперникам
В Кемерово с 26 по 30 апреля проходит чемпионат России по тайскому боксу. Турнир приурочен к 300-летию Кемеровской области и 20-летию основания местной федерации тайского бокса. В соревнованиях принимает участие более 200 спортсменов из 30 регионов страны.
Стали известны первые результаты сборной Бурятии. 27 апреля Саян Арамхиев одержал победу над Дмитрием Юдановым из Челябинска в весовой категории 67 кг и прошёл в полуфинал чемпионата. Максим Гаськов уступил Ованесу Нагабедяну из Москвы. Также завершили вчера соревнования Бато Бадархаев и Иван Соковиков. Об этом сообщает федерация тайского бокса республики.
Напомним, что чемпионат в Кемерове является основным этапом отбора в сборную России.
Тайбоксёр из Бурятии прошёл в полуфинал чемпионата России
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