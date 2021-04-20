В Иркутской области юные таланты получат 50000 рублей

Стипендии губернатора за достижения в области культуры и искусства получат 60 детей и подростков



В Иркутской области воспитанники музыкальных, художественных школ и школ искусств удостоены 50 стипендий, 10 стипендий получат студенты колледжей сферы культуры в возрасте до 21 года. Распоряжение об этом подписал глава региона Игорь Кобзев.



- Стипендия губернатора Иркутской области является единоразовой выплатой, её размер составляет 50 тысяч рублей. Такую форму поощрения талантливых художников, музыкантов и артистов в Иркутской области применяют уже 20 лет. За это время её удостоены 860 юных талантов, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.



Обладателей стипендий губернатора определяют по результатам специального конкурса, который проводит министерство культуры и архивов Иркутской области. В этом году участие в нём приняли 133 человека. Это одарённые дети и талантливая молодёжь из 20 муниципальных образований. Среди них – Иркутск, Саянск, Вихоревка, Ангарск, Братск, Нижнеудинск, Тулун, Шелехов, Черемхово, Усолье-Сибирское, Усть-Илимск, а также посёлки Братского, Заларинского, Иркутского, Нижнеилимского, Слюдянского, Нижнеудинского, Усольского, Усть-Илимского, Черемховского, Тулунского районов.



Награждение планируется провести в начале мая в очном режиме с соблюдением мер безопасности.

